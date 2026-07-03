Из Екатеринбурга запустят прямые перелеты в Индию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» осенью запустит прямые перелеты в Индию из Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе свердловского аэропорта Кольцово. Рейсы в Дели начнут выполняться с 27 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. При этом на праздничные дни, 31 декабря и 2 января, будут назначаться дополнительные рейсы. Стоимость билета составляет 37 тыс. руб.

Дели — один из самых густонаселенных мегаполисов мира и второй по числу жителей в Индии после Мумбаи. Дели часто называют столицей семи империй, так как некоторые исследователи считают, что на его территории есть следы как минимум семи древних городов.

Ирина Пичурина