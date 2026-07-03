В Крыму приостановили движение поездов до Евпатории
Движение пригородных поездов в Евпаторию, а также по направлению из города временно приостановлено. Об этом сообщила Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).
Движение пригородных поездов в Джанкой и обратно осуществляется только до станции Элеваторная. Причины не уточняются. О возобновлении движения ЮППК сообщит дополнительно.
30 июня в Крыму приостанавливали движение пригородных поездов на участке Бахчисарай — Симферополь. Движение было возобновлено спустя несколько часов.
Приостановки движения поездов в Крыму неоднократно происходили в последние годы. Причинами становились как повреждения железнодорожного полотна, так и атаки беспилотных летательных аппаратов. В таких случаях для пассажиров организовывали трансфер автобусами. Так, 8 июня 2026 года движение поездов было приостановлено после атаки БПЛА на поезд Москва — Симферополь, при которой пострадал машинист и погиб его помощник. В этот день было эвакуировано 11 поездов, следующих в Севастополь, Симферополь и Евпаторию. После этого инцидента пригородное железнодорожное сообщение в Крыму было частично восстановлено, в том числе было возобновлено движение поездов в Евпаторию по расписанию.
Ранее, 18 мая 2023 года, движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь также прерывалось из-за взрыва на железнодорожных путях, после которого, по некоторым данным, сошли с путей пять вагонов с зерном. В июне 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о приостановке движения из-за повреждения железнодорожных путей в Кировском районе. Также из-за атак беспилотников в июле 2023 года и в августе 2024 года движение поездов в регионе останавливалось по участкам Симферополь — Джанкой и на Крымском мосту, что приводило к задержкам многочисленных пассажирских поездов. Кроме того, в апреле 2024 года Южная пригородная пассажирская компания уже сокращала маршруты нескольких пригородных поездов.