В Крыму приостановили движение поездов до Евпатории

Движение пригородных поездов в Евпаторию, а также по направлению из города временно приостановлено. Об этом сообщила Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).

Движение пригородных поездов в Джанкой и обратно осуществляется только до станции Элеваторная. Причины не уточняются. О возобновлении движения ЮППК сообщит дополнительно.

30 июня в Крыму приостанавливали движение пригородных поездов на участке Бахчисарай — Симферополь. Движение было возобновлено спустя несколько часов.