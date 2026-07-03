Доля прибыльных организаций в Челябинской области сократилась на 4,3%

В январе — апреле 2026 года доля прибыльных организаций в Челябинской области составила 65,7%. Год назад показатель достигал 70%. Информация отражена в отчетности Челябинскстата.

Сальдо прибыли в первые четыре месяца этого года оказалось на уровне 53,1 млрд руб., прибыль прибыльных организаций — 104,4 млрд руб. На конец апреля по кредиторской задолженности отмечался наибольший уровень — 1,7 трлн руб. За год сумма выросла на 231,7 млрд руб. При этом больше всего просроченных выплат в дебиторской задолженности — 86,6 млрд руб. (+16,8 млрд руб. с апреля 2025-го).

Виталина Ярховска