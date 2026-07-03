Силы ПВО сбили 155 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Средства ПВО уничтожили 155 беспилотников Вооруженных сил Украины с 20:00 мск 2 июля до 7:00 3 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Белгород в ночь на 3 июля подвергся ракетной атаке. Погибла женщина. Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, возникли перебои с водоснабжением и подачей электроэнергии.