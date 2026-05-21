В НГУ создали «умный шлагбаум»

Автоматический шлагбаум для парковки, оснащенный искусственным интеллектом, который позволяет без участия человека пропускать автомобили с номерами из базы данных разрешенных машин, разработали сотрудники Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета.

Шлагбаумом управляет ИИ-агент — интеллектуальная система, которая способна самостоятельно ставить цели, выстраивать пошаговый план, принимать решения без участия человека. «На ИИ-агента можно переложить выполнение какой-либо задачи, в решении которой ранее был задействован человек: например, при неполадке устройства, поднимающего шлагбаум, сообщить об этом разработчику или вахтеру либо попробовать решить эту проблему самостоятельно при наличии такой возможности»,— отметил программист Центра ИИ НГУ Никита Дорошенко.

По мнению разработчиков, «умный шлагбаум» может найти применение в госучреждениях, жилых комплексах и назакрытых парковках.

Как объяснили в НГУ, «умный шлагбаум» — инструмент, который позволяет посмотреть, как ИИ-агенты поведут себя в реальном мире, если им доверить «красную кнопку». В перспективе зона ответственности агентов может быть расширена на беспилотный транспорт и управление климатом.

Как писал «Ъ-Сибирь», в НГУ создали прототип цифрового помощника врача на основе ИИ, который позволяет снизить рутинную нагрузку на врача и сократить длительность приема пациента без потери качества. Разработка содержит информацию о 250 основных заболеваниях. Система объединяет знания по 20 врачебным специальностям, включая терапию, кардиологию, эндокринологию, неврологию, гастроэнтерологию, инфекционные болезни, педиатрию, онкологию, психиатрию.

Михаил Кичанов