На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще два беспилотных летательных аппарата на подлете к городу. Всего с ночи сегодня сбили четыре дрона рядом со столицей.

О пострадавших не сообщается. Каких-либо подробностей господин Собянин не приводит. О БПЛА, сбитых у столицы, он написал в Telegram.

С двух часов ночи в Москве действуют ограничения для аэропорта Внуково. Он принимает и выпускает самолеты по согласованию с «соответствующими органами», сообщали в Росавиации. Недолго такие же ограничения действовали и для аэропорта Жуковский — меры для него были сняты около 2:20 мск.