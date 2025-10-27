В Волгограде экс-депутаты получили 40 лет на троих за страховое мошенничество

Центральный районный суд Волгограда 27 октября вынес приговор троим организаторам и двоим участникам преступного сообщества по уголовному делу о мошенничестве в сфере страхования на сумму свыше 84 млн руб. Пока он не вступил в законную силу.

Организаторы преступного сообщества — бывшие депутаты Волгоградской городской думы Евгений Щур, Алексей Зверев и Федор Литвиненко. Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 1 ст. 303 УК РФ и ч. 1 ст.327 УК РФ. Участников Максима Калашникова и Наталью Володину осудили по ч. 2 ст. 210 УК РФ и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ.

Как выяснилось в суде, преступное сообщество было организовано в 2015 году с целью хищения денег страховых компаний посредством получения возмещения за фиктивные ДТП. Его структурные подразделения работали под видом ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет».

Максим Калашников подыскивал граждан для заключения договоров уступки права требования возмещения ущерба от дорожных аварий, принимал участие в оформлении фиктивных ДТП. Наталья Володина занималась формальным проведением осмотров поврежденного транспорта и составлением фиктивных заключений экспертиз.

Причиненный страховым компаниям ущерб за период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года составил более 84 млн руб. Свою вину фигуранты не признали. На стадии расследования арестовали их дорогостоящее имущество стоимостью около 58 млн руб.

По решению суда Евгений Щур и Федор Литвиненко получили по 13 лет исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 12 месяцев и штрафом в размере 1,8 млн руб., Алексей Зверев — 14 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 12 месяцев и штрафом в 2 млн руб. Наталью Володину суд приговорил к 5,5 годам, а Максима Калашникова — к 6 годам исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год. Господин Зверев ранее находился под стражей, всех остальных взяли под стражу в зале суда.

Павел Фролов