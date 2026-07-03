Курс «Русский язык как государственный» появится во всех вузах РФ в 2027 году
Обязательный курс «Русский язык как государственный» появится во всех вузах России в 2027/2028 учебном году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.
Дисциплина подразумевает изучение российского законодательства, регулирующего использование государственного языка, а также практику его применения. Обучение будет строиться на основе закона «О государственном языке РФ».
По информации издания, ведомство планирует направить учебно-методический комплекс в вузы в 2027 году, а с начала 2027/2028 учебного года — внедрить дисциплину в расписания. Университет может запустить курс в любое время года.
Дисциплина будет включена в «единое ядро высшего образования», поэтому будет обязательной для всех студентов.
Введение обязательного курса «Русский язык как государственный» для всех студентов является частью широкого тренда на унификацию и усиление гуманитарных дисциплин в программах высшего образования. С 1 сентября 2023 года во всех вузах уже был введен обязательный курс «Основы российской государственности». Ранее Минобрнауки также обновило список обязательных дисциплин, включив историю, философию и русский язык, независимо от формы и уровня обучения. Эти меры призваны обеспечить более глубокое изучение истории и концептуальных основ, продвигаемых в обществе. Предполагается, что будет уделено больше внимания коммуникации, исследовательской активности и современным образовательным практикам, а также разработаны новые учебники, учитывающие специфику подготовки по этим направлениям.
Данная инициатива направлена на то, чтобы унифицировать программы преподавания русского языка, поскольку, несмотря на его присутствие в учебных планах большинства специальностей, часто отсутствовало единое методическое обеспечение. Ожидается появление стандартизированных учебников и пособий, хотя каждый университет сохраняет право разрабатывать собственные рабочие программы. Причинами таких изменений называются стремление укрепить связь между школьными знаниями и требованиями высшего образования, а также подготовка мотивированных абитуриентов, способных решать задачи технологического лидерства и развития страны.
Сам русский язык является государственным языком Российской Федерации, а действующий до сих пор закон «О государственном языке» был принят 1 июня 2005 года. Он, в частности, обязал использовать русский язык в госорганах, судах, СМИ и на выборах. В феврале 2023 года в этот закон были внесены поправки, которые запретили чиновникам использовать иностранные слова, имеющие русские аналоги, и сделали русский язык обязательным для применения в сфере образования, государственных и муниципальных информационных системах, а также в маркировке товаров и информации для потребителей. В апреле 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании Национального словарного фонда, который объединит нормы русского языка, закрепленные в классических нормативных словарях, и планируется создать к 2027 году.