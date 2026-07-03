Курс «Русский язык как государственный» появится во всех вузах РФ в 2027 году

Обязательный курс «Русский язык как государственный» появится во всех вузах России в 2027/2028 учебном году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.

Дисциплина подразумевает изучение российского законодательства, регулирующего использование государственного языка, а также практику его применения. Обучение будет строиться на основе закона «О государственном языке РФ».

По информации издания, ведомство планирует направить учебно-методический комплекс в вузы в 2027 году, а с начала 2027/2028 учебного года — внедрить дисциплину в расписания. Университет может запустить курс в любое время года.

Дисциплина будет включена в «единое ядро высшего образования», поэтому будет обязательной для всех студентов.