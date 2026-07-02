NASA заплатило «Роскосмосу» более $3,6 млрд за места на «Союзах»

С 2006 по 2024 год NASA приобрело у «Роскосмоса» 68 мест на пилотируемых кораблях «Союз» для доставки астронавтов и представителей стран-партнеров на Международную космическую станцию. Общая стоимость контрактов превысила $3,6 млрд. Такие данные содержатся в отчете генерального инспектора NASA.

После завершения программы Space Shuttle в 2011 году американское космическое агентство в течение нескольких лет использовало российские корабли как единственное средство доставки экипажей на МКС. Позднее, несмотря на планы по запуску коммерческих пилотируемых миссий в США, NASA заключило дополнительное соглашение на приобретение еще 12 мест примерно за $1 млрд.

В отчете отмечается, что средняя стоимость одного места по этим контрактам составила около $79,7 млн. Закупки продолжались до начала регулярных полетов американских коммерческих кораблей.

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС. Документ предусматривает участие российских космонавтов в миссиях на кораблях Crew Dragon компании SpaceX, а американских астронавтов — на российских кораблях «Союз МС».