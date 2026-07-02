NASA заплатило «Роскосмосу» более $3,6 млрд за места на «Союзах»
С 2006 по 2024 год NASA приобрело у «Роскосмоса» 68 мест на пилотируемых кораблях «Союз» для доставки астронавтов и представителей стран-партнеров на Международную космическую станцию. Общая стоимость контрактов превысила $3,6 млрд. Такие данные содержатся в отчете генерального инспектора NASA.
После завершения программы Space Shuttle в 2011 году американское космическое агентство в течение нескольких лет использовало российские корабли как единственное средство доставки экипажей на МКС. Позднее, несмотря на планы по запуску коммерческих пилотируемых миссий в США, NASA заключило дополнительное соглашение на приобретение еще 12 мест примерно за $1 млрд.
В отчете отмечается, что средняя стоимость одного места по этим контрактам составила около $79,7 млн. Закупки продолжались до начала регулярных полетов американских коммерческих кораблей.
В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС. Документ предусматривает участие российских космонавтов в миссиях на кораблях Crew Dragon компании SpaceX, а американских астронавтов — на российских кораблях «Союз МС».
Сотрудничество между NASA и «Роскосмосом» по перекрестным полетам является взаимовыгодным и стратегически важным для обеих сторон на протяжении многих лет. В июле 2022 года было подписано соглашение о перекрестных полетах, согласно которому российские космонавты летают на американских кораблях Crew Dragon, а американские астронавты — на российских «Союз МС». Это соглашение, изначально действовавшее до 2024 года, неоднократно продлевалось, включая продления в декабре 2023 года до 2025 года и в ноябре 2025 года, а также еще одно продление, анонсированное в апреле 2026 года. Эти договоренности призваны обеспечить бесперебойное обслуживание сегментов Международной космической станции (МКС) в случае нештатных ситуаций и поддерживать непрерывное присутствие людей на орбите.
Программа перекрестных полетов демонстрирует, что, несмотря на разногласия и санкции, сотрудничество в космосе остается сферой, где Россия и США находят общие точки соприкосновения. Главы космических ведомств обеих стран, Дмитрий Баканов от «Роскосмоса» и Шон Даффи, и.о. главы NASA (на июль 2025 года), подчеркивали важность продолжения этих отношений. В апреле 2025 года также состоялась встреча Дмитрия Баканова с заместителем администратора NASA по реализации космических программ Кеннетом Бауэрсоксом для обсуждения сотрудничества на МКС.
Помимо текущей эксплуатации МКС, обсуждаются и перспективные планы сотрудничества. Например, в январе 2025 года Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман (новый руководитель NASA с декабря 2025 года) обменялись контактами и планируют встретиться для обсуждения взаимодействия, включая вопросы, касающиеся Российской орбитальной станции и миссий дальнего космоса. Тем не менее, дальнейшая эксплуатация МКС вызывает разногласия: американская сторона настаивает на продлении ее работы до 2032 года, тогда как Россия планирует выйти из проекта после 2028 года и развернуть собственную орбитальную станцию, первый модуль которой должен стартовать в 2028 году.
В целом, сотрудничество в космической сфере между Россией и США, несмотря на политическую напряженность, рассматривается обеими сторонами как важный элемент отношений. Официальные лица подчеркивают, что космос должен оставаться вне политики, и такое взаимодействие «добавляет надежности» космическим программам обеих стран.