Bloomberg: в Европе смирились с платным проходом через Ормузский пролив
Многие европейские государства уверены в том, что введение платного прохода судов через Ормузский пролив неизбежно. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. По словам как минимум двух источников в Европе, там считают «данностью» появление такой оплаты в той или иной форме после окончания войны в Иране. В частном порядке такого же мнения придерживаются и некоторые чиновники из стран Персидского залива.
Агентство отмечает, что пока нет ясности по поводу того, какой тип сбора и какую сумму страны мира сочтут приемлемыми для себя. Тем не менее, отмечают источники, представители европейских стран уже заняты тем, что уговаривают иранских и оманских представителей не дискриминировать проходящие суда в зависимости от их принадлежности.
Готовность платить, по информации агентства, не разделяют США и арабские страны Персидского залива. Они настаивают на том, что Иран и Оман не имеют никакого права вводить плату в любой форме. Их обеспокоенность не ограничивается лишь тем, что такая плата была бы нарушением международного морского права. По мнению этих стран, введение платы за проход через пролив может стать прецедентом для других стран. Тем не менее, напоминает Bloomberg, Оман уже заявил, что возвращение к прежнему порядку по окончании войны невозможно.
Введение платы за проход через Ормузский пролив — часть стратегии Ирана по покрытию ущерба от американо-израильских атак и отражение нового суверенного режима в проливе. Иранские власти разрабатывали "Ормузский пакт" для закрепления условий использования пролива странами региона, Азии и Европы. При этом иранские СМИ со ссылкой на чиновников сообщали, что новый протокол по судоходству предусматривает плату за безопасный проход со всех судов, включая суда из дружественных стран, таких как Россия и Китай. Эти страны, как говорилось ранее, могли рассчитывать на особые права и благоприятные условия при возобновлении судоходства, поскольку они поддерживали Тегеран в "самые трудные периоды".
Между тем, в марте 2026 года Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил о полном закрытии Ормузского пролива для любого передвижения, включая нефтяные танкеры и коммерческие суда, в ответ на военную операцию США и Израиля против Ирана. Это привело к остановке судоходства и росту цен на энергоносители. Несмотря на заявления Ирана об открытии пролива, американские чиновники в апреле 2026 года сообщали, что Ирану не удавалось полностью разминировать пролив из-за хаотичного расположения мин, установленных после начала военных действий.
Позднее, в июне 2026 года, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, по которому Иран обязался не взимать транзитные пошлины в течение 60 дней. Это соглашение предусматривало открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады США. Вопросы регулирования пролива Иран планировал обсуждать с Оманом и другими странами Персидского залива, причем Оман рассчитывал на свою долю с доходов от проходящих коммерческих рейсов за предоставление морских услуг. Однако США не согласны с введением платы за проход и угрожают санкциями. Власти США заявляли, что не допустят контроля Ирана над международным водным путем.