Bloomberg: в Европе смирились с платным проходом через Ормузский пролив

Многие европейские государства уверены в том, что введение платного прохода судов через Ормузский пролив неизбежно. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. По словам как минимум двух источников в Европе, там считают «данностью» появление такой оплаты в той или иной форме после окончания войны в Иране. В частном порядке такого же мнения придерживаются и некоторые чиновники из стран Персидского залива.

Агентство отмечает, что пока нет ясности по поводу того, какой тип сбора и какую сумму страны мира сочтут приемлемыми для себя. Тем не менее, отмечают источники, представители европейских стран уже заняты тем, что уговаривают иранских и оманских представителей не дискриминировать проходящие суда в зависимости от их принадлежности.

Готовность платить, по информации агентства, не разделяют США и арабские страны Персидского залива. Они настаивают на том, что Иран и Оман не имеют никакого права вводить плату в любой форме. Их обеспокоенность не ограничивается лишь тем, что такая плата была бы нарушением международного морского права. По мнению этих стран, введение платы за проход через пролив может стать прецедентом для других стран. Тем не менее, напоминает Bloomberg, Оман уже заявил, что возвращение к прежнему порядку по окончании войны невозможно.

Андрей Келекеев