Парламент Литвы выступил за отмену запрета на размещение в стране ядерного оружия
Лидеры почти всех политических партий, представленных в парламенте Литвы, поддержали идею отмены запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. Об этом, как сообщает LTR, заявил президент Гитанас Науседа на встрече с представителями парламента и правительства.
Гитанас Науседа
Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ
«Точка зрения была практически единогласной. Почти все лидеры парламентских фракций выразили мнение, что статья 137 (Конституции Литвы.— “Ъ”) устарела и должна быть не просто изменена, но удалена»,— цитирует вещатель президента страны. По его словам, разногласия возникли лишь по вопросу того, каким образом это сделать.
Статья 137 литовской конституции утверждает, что на территории страны не может находиться оружие массового поражения. Статья также запрещает размещение в Литве иностранных военных баз. По словам господина Науседы, в настоящее время Литва — единственный член НАТО, на территории которого действует подобный запрет.
В соответствии с законодательством Литвы конституция страны может быть изменена непосредственно парламентом. Для этого за такое решение должны проголосовать две трети парламентариев дважды с как минимум трехмесячным промежутком между голосованиями. Именно так отменить 137-ю статью предлагает и сам президент страны. Тем не менее, по его словам, представители оппозиционной популистской партии «Заря Немана» требуют проведения по этому поводу референдума.
По итогам выборов 2024 года партия провела в Сейм 20 депутатов, став третьей по величине фракцией. Всего в Сейме 141 депутат. Правящая коалиция в настоящее время контролирует 75 мест.
Дискуссии об отмене запрета на размещение ядерного оружия в Литве ведутся уже несколько месяцев. В начале июня 2026 года министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна ведет переговоры с США по этому вопросу. Президент Гитанас Науседа тогда поддержал эти обсуждения. На пост нового премьер-министра Литвы в конце июня 2026 года был утвержден Миндаугас Синкявичюс, который также является сторонником исключения из конституции статьи о запрете ядерного оружия, аргументируя это тем, что в конституциях соседних стран подобных ограничений нет.
Подобные инициативы наблюдаются и в других странах, вступивших в НАТО. Так, в Финляндии правительство рассматривает возможность отмены запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. Президент Финляндии Александр Стубб отмечал, что страна участвует в планировании НАТО по ядерному оружию, но не стремится стать ядерной державой. Россия, в свою очередь, заявила, что примет военно-технические меры в ответ на снятие Финляндией запрета на размещение ядерного оружия.
В целом эти шаги Литвы согласуются с более широкой тенденцией среди стран Восточной Европы и Балтии, которые усиливают свою обороноспособность и интеграцию в НАТО на фоне текущей геополитической ситуации. Ранее Литва, наряду с Норвегией, денонсировала Конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов, чтобы повысить эффективность своей обороны и иметь возможность «накапливать» и «применять» такие боеприпасы, а также обучать своих военных их использованию.