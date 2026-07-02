В Екатеринбурге утвердили единые стандарты для мемориальных досок

В Екатеринбурге утвердили методические рекомендации по разработке и размещению мемориальных досок на фасадах зданий, сообщили в мэрии. Их цель — упорядочить установку памятных табличек, сохранить архитектурный облик города, а также пресечь самовольную установку досок на фасадах зданий.

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Согласно рекомендациям, места размещения мемориальных досок подлежат обязательному согласованию с департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.

Кроме того, минимальная высота размещения мемориальной доски по нижнему краю должна составлять 140 см от уровня земли. При этом ее расположение должно учитывать архитектурные особенности здания, систему симметрии фасада и не нарушать его композицию.

Не рекомендуется использовать материалы, неустойчивые к вандализму и погодным условиям, а также черный камень, так как он является сильным визуальным акцентом и может нарушать нейтральное цветовое решение фасадов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появится мемориальная табличка в честь главного инженера производственного объединения «Уралмаш» Бориса Котельникова.

Полина Бабинцева