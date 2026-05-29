В Екатеринбурге появится мемориальная доска в честь главного инженера «Уралмаша»

В Екатеринбурге появится мемориальная табличка в честь главного инженера производственного объединения «Уралмаш», кандидата технических наук, общественного и политического деятеля Бориса Котельникова. Соответствующее решение принято на заседании комиссии по топонимике 29 мая, сообщили в администрации города.

Мемориальная доска будет установлена на фасаде дома на улице Красных Партизан, 8, где Борис Котельников проживал и работал с 1966 по 2000 год.

Борис Котельников родился 20 марта 1926 года в поселке Пачелма (Пензенская область). Он является автором более 20 изобретений, порядка 40 научных публикаций и одной монографии. Разработанные им горные и металлургические машины и агрегаты получили широкое применение в промышленности СССР и за рубежом.

«В составе коллектива он создал и внедрил гамму обжиговых машин, позволивших наладить массовое промышленное производство окатышей из тонкоизмельченных железорудных концентратов»,— добавили в мэрии. Это решение стало одним из значимых шагов в развитии отечественной металлургии и было отмечено Государственной премией СССР в области науки и техники.

За многолетнюю научную и производственную деятельность Борис Котельников был удостоен ряда государственных и ведомственных наград, включая звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», «Почетный работник Минтяжмаша СССР», а также почетные отраслевые звания.

Помимо этого он являлся организатором и первым президентом Уральского отделения Российской инженерной академии, членом Российской и Международной инженерных академий. Борис Котельников скончался 14 января 2000 года.

