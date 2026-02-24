Липецкое «Элекс бизнес» попало под наблюдение из-за долгов на 118 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Элекс Бизнес» по заявлению АО «БМ-Банк». Суд признал обоснованными требования банка, связанные с задолженностью в 118,6 млн руб. Компания выступала поручителем по кредитному договору аффилированного с ней ООО «Элекс плюс», уже находящегося под наблюдением. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В реестр требований кредиторов включена задолженность перед АО «БМ-Банк» на 50,6 млн руб. Оставшаяся часть требований — 68 млн руб. — выделена в отдельное производство, так как обеспечена залогом имущества должника.

Временным управляющим по делу назначена Анна Комбарова из ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Судебное заседание по рассмотрению отчета управляющей запланировано на 26 июня.

Параллельно в региональном арбитраже продолжают рассматриваться дела о банкротстве других компаний группы — ООО «Элекс плюс» и ООО «Элекс+». В конце января «Элекс плюс» также попало под наблюдение — из-за задолженности перед налоговой на 98 млн руб. В феврале суд снял арест на средства компании на 112,3 млн руб. Мотивировочная часть решения пока не опубликована. Следующее заседание по делу запланировано на 8 июня.

К ООО «Элекс+» исковое заявление подало региональное управление ФНС. Сумма требований и их суть не раскрываются. Ближайшее судебное заседание назначено на 18 марта.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Элекс бизнес» зарегистрировано в августе 2013 года. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 20 тыс. руб. По 50% долей компании принадлежат Сергею Орлу, который также является гендиректором, и Оксане Борисовой. Выручка в 2023 году составила 2,5 млн руб., убыток — 747 тыс. руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались. ООО «Элекс плюс» зарегистрировано в июле 2011 года для торговли оптовой неспециализированной. Уставный капитал — 24 тыс. руб. Гендиректором с 20 июня 2024-го является Дмитрий Борисов. Компанией в равных долях владеют Сергей Орел и Оксана Борисова. Общество завершило 2024 год с выручкой 1,2 млрд руб. и убытком 71 млн руб. ООО «Элекс+» зарегистрировано в июне 2005 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор с 20 июня 2024 года — Дмитрий Борисов. Учредителями в равных долях также являются Сергей Орел и Оксана Борисова. За 2024 год у компании нулевая выручка, убыток — тоже.

«БМ-Банк» также обратился в Арбитражный суд Липецкой области с заявлениями о банкротстве учредителей компаний Сергея Орла и Оксаны Борисовой. В конце января липецкий арбитраж признал господина Орла банкротом и включил в реестр требований кредиторов его задолженность перед банком на 50,9 млн руб. Финансовым управляющим был утверждена Валерия Супрунова из ассоциации «Паритет». Заседание по рассмотрению ее отчета назначено на 24 июня.

На прошлой неделе суд обанкротил и Оксану Борисову — в отношении нее также введена процедура реструктуризации долгов. Сумма требований к предпринимательнице не раскрывается. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Егор Якимов