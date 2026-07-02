ЦБ скрыл список банков-участников платформы цифрового рубля

Банк России скрыл на сайте перечень банков, которые находятся в процессе подключения к платформе цифрового рубля либо уже подключились к ней. Регулятор объяснил решение чувствительностью информации.

Ранее на сайте регулятора были доступны для скачивания Excel-таблица и список банков, участвующих в программе цифрового рубля. Теперь этот раздел на странице цифрового рубля отсутствует. «Чувствительность информации. Мы, как раз реагируя на различного рода санкционные мероприятия, сделали это»,— объяснила решение зампред ЦБ Зульфия Кахруманова (цитата по ТАСС).

На Финансовом конгрессе Банка России госпожа Кахруманова озвучивала актуальные данные по участникам платформы цифрового рубля. По ее словам, в пилотном проекте участвуют свыше 30 банков, около 3,5 тыс. физлиц и 500 юридических лиц.

По плану массовое внедрение третьей формы российской валюты должно начаться 1 сентября. С этого момента банки должны будут предоставить клиентам возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 2 июля говорила, что в России все готово к его широкому использованию.