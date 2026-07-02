ЦБ скрыл список банков-участников платформы цифрового рубля
Банк России скрыл на сайте перечень банков, которые находятся в процессе подключения к платформе цифрового рубля либо уже подключились к ней. Регулятор объяснил решение чувствительностью информации.
Ранее на сайте регулятора были доступны для скачивания Excel-таблица и список банков, участвующих в программе цифрового рубля. Теперь этот раздел на странице цифрового рубля отсутствует. «Чувствительность информации. Мы, как раз реагируя на различного рода санкционные мероприятия, сделали это»,— объяснила решение зампред ЦБ Зульфия Кахруманова (цитата по ТАСС).
На Финансовом конгрессе Банка России госпожа Кахруманова озвучивала актуальные данные по участникам платформы цифрового рубля. По ее словам, в пилотном проекте участвуют свыше 30 банков, около 3,5 тыс. физлиц и 500 юридических лиц.
По плану массовое внедрение третьей формы российской валюты должно начаться 1 сентября. С этого момента банки должны будут предоставить клиентам возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 2 июля говорила, что в России все готово к его широкому использованию.
Использование цифрового рубля нацелено на расширение контроля за платежами и снижение издержек на администрирование бюджетных операций. Это позволит государству отслеживать целевое расходование выделенных средств, например, чтобы деньги, предназначенные на конкретные нужды, использовались строго по назначению.
Проект цифрового рубля развивается поэтапно. Тестирование с реальными операциями началось в августе 2023 года. Уже в 2024 году в пилотном режиме задействовано около 30 банков, и к системе подключено значительное число физических и юридических лиц – до 9 тысяч и 1,2 тысячи соответственно. Планируется, что к июлю 2025 года крупные банки должны были обеспечить клиентов функционалом для работы с цифровым рублём, а к 2026 и 2027 годам аналогичные возможности должны быть предоставлены остальным банкам. При этом массовое внедрение несколько раз откладывалось, новая дата — сентябрь 2026 года, а по другим данным — 1 сентября 2028 года.
Центральный Банк, как единственный эмитент и оператор платформы цифрового рубля, отвечает за его сохранность. Цифровой рубль позиционируется как третья форма российской валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Переводы для физических лиц бесплатны, а для бизнеса установлена комиссия в размере 0,3% от платежа. Однако участники рынка выразили опасения относительно издержек для банков и возможного скепсиса со стороны граждан.