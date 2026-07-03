Грузы легли на рельсы

На рынке предоставления вагонов наметились признаки восстановления. Под влиянием благоприятной мировой конъюнктуры угольного рынка подросли, хотя и с глубокого дна, ставки на полувагоны, с ростом импорта увеличились ставки на фитинговые платформы, повысились расценки на предоставление минераловозов. Во втором полугодии определяющее значение для рынка будут иметь ключевая ставка, внешняя конъюнктура и политика ОАО РЖД в отношении ремонтов, а потенциал роста спроса на железную дорогу из-за нехватки топлива, считают операторы, будет ограниченным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По итогам первой половины 2026 года наметился рост ставок на предоставление вагонов в отдельных сегментах, отмечают аналитики Первой грузовой компании (ПГК; занимает первое место в рейтинге железнодорожных операторов INFOLine Rail Russia Top). По их оценкам, наиболее заметно восстановились ставки на полувагоны, увеличившись с минимальных значений начала года по июнь на 15%, до 750 руб. в сутки, в типовом и на 20%, до 1,2 тыс. руб., в инновационном сегментах. Как поясняют в ПГК, этому способствовали улучшение конъюнктуры угольного рынка и рост экспортных перевозок угля, постепенное сокращение коммерчески пригодного парка, «а также исчерпание возможностей операторов по дальнейшему снижению ставок за счет оптимизации расходов на ремонт». Но, добавляют там, ставки все еще вдвое ниже, чем в июне прошлого года.

В Информационном центре операторов (ИЦО) подтверждают: ставки на полувагоны с февраля выросли на 15–20%, однако остаются значительно ниже, чем в начале 2025 года. Там соглашаются, что ключевым драйвером роста выступает восстановление спроса на экспортные перевозки угля, который, по всей вероятности, сохранит определяющее влияние на рынок во втором полугодии. «При этом конъюнктура остается неоднозначной: поддержку спросу на российский уголь может оказать ослабление рубля, тогда как открытие Ормузского пролива способно усилить конкуренцию на глобальном рынке»,— уточняют в ИЦО.

548,9 миллиона тонн составила погрузка на сети ОАО РЖД за январь—июнь 2026 года.

В сегменте фитинговых платформ, по данным ПГК, с начала года ставки выросли примерно на 10% благодаря оживлению импорта в условиях укрепления рубля и перераспределения логистических потоков. «Однако восстановление спроса пока остается недостаточным для полноценного восстановления рынка: уровень ставок по-прежнему более чем в два раза ниже прошлогоднего»,— заключают там, отмечая локальные дефициты платформ на наиболее загруженных направлениях. Дополнительным фактором роста ставок на платформы, добавляют в ИЦО, может стать удорожание автоперевозок и сокращение их объемов из-за ситуации на топливном рынке. Там оценивают рост ставок с начала года на 15–20% в краткосрочных контрактах.

На рынке зерновозов ставки в июне резко снизились более чем вдвое к маю и оказались на 45% ниже уровня июня прошлого года. В ПГК ожидают, что по мере начала уборочной кампании ожидается постепенное восстановление спроса. В ИЦО говорят, что снижение ставок в июне носит точечный характер и наблюдается только в краткосрочном сегменте — до 50% при ограниченном числе сделок. «Основной объем контрактов уже формируется под новый сезон, где фиксируется обратная динамика на фоне ожидаемого высокого урожая»,— добавляют там.

Минераловозы, отмечают в ПГК, остаются единственным сегментом, где рост ставок на 40% в январе относительно декабря закрепился, что связано со стабильной грузовой базой производителей удобрений. Источник “Ъ” на рынке перевозок удобрений говорит, что стоимость привлечения минераловозов зависит от ключевой ставки, стоимости плановых ремонтов по аналогии с удорожанием капремонтов в начале года и увеличения тарифов ОАО РЖД на порожний рейс. По словам собеседника “Ъ”, пока ожидается, что ключевая ставка будет снижаться, а требования к деповским ремонтам со стороны ОАО РЖД пока не будут ужесточаться.

В 2026 году, добавляет источник “Ъ”, ожидается рост тарифов ОАО РЖД, следовательно, до конца года ставка привлечения минераловозов увеличится только при их повышении.

«Во втором полугодии ожидается сохранение тенденции к постепенному восстановлению ставок, прежде всего в сегменте полувагонов,— полагают в ПГК.— Поддержку рынку окажут экспортные перевозки массовых сырьевых грузов и постепенное сокращение коммерчески пригодного парка». Там не ожидают существенного дефицита парка, однако считают возможными локальные дефициты.

Для сохранения этих тенденций, говорит источник “Ъ” на операторском рынке, будут иметь значение рост погрузки, стабильность или уменьшение оборота вагона и отсутствие новых требований к технологической составляющей, эксплуатации и ремонту вагонов, о введении которых периодически задумывается железнодорожная монополия. Как сообщало ОАО РЖД 1 июля, погрузка на сети растет третий месяц подряд, увеличившись в июне на 1%. По итогам первой половины 2026 года сохраняется отставание на 1% год к году. Сильнее всего в июне выросла погрузка угля (на 11,1%), зерна (на 36,5%), руды цветных металлов (на 10,8%), в первом полугодии перевозка этих грузов увеличилась на 1,8%, 56,1% и 5,8% соответственно.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что рынок аренды и оперирования подвижным составом прошел в первом квартале нижнюю точку. Большие сложности для грузовладельцев и операторов создали укрепление рубля в апреле и мае и внеплановые ремонты на НПЗ. В июне, отмечает господин Бурмистров, сошлись два позитивных для рынка фактора. Во-первых, заметное ослабление рубля и позитивная конъюнктура внешних рынков, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, особенно на рынке удобрений и зерновых грузов. В 2026 году ожидается хороший урожай и рост экспорта зерновых, причем в его структуре увеличивается доля железной дороги. Во-вторых, продолжает господин Бурмистров, железная дорога получила импульс из-за нестабильности на топливном рынке и повышения стоимости автоперевозок. Больше всего выиграть от этой ситуации, считает аналитик, могут сегменты крытых вагонов, фитинговых платформ и хопперов. В ПГК считают, что некоторое повышение конкурентоспособности железных дорог на средних и дальних расстояниях возможно, однако этот эффект скорее будет носить локальный характер.

Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко