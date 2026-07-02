Международную Букеровскую премию переименуют в честь фонда выходца из Вологды
Благотворительный фонд Bukhman Philanthropies, созданный Дарьей и Дмитрием Бухманами, будет в течение следующих десяти лет финансировать одну из самых престижных литературных премий мира — Международную Букеровскую премию (International Booker Prize), присуждаемую за художественные произведения, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает лондонская Financial Times.
Игорь и Дмитрий Бухманы
Фото: Playrix
По данным издания, в результате денежный приз увеличится до £100 тыс., а сама премия будет переименована в Bukhman International Booker Prize. Общая сумма ежегодных пожертвований фонда — £1,4 млн.
Премия была создана в 2005 году. В нынешнем виде существует с 2016 года. Призовой фонд делится в равных долях между автором произведения и его переводчиком.
Миллиардер Дмитрий Бухман родился в Вологде. Там же в 2004 году вместе со своим братом он создал компанию—производителя компьютерных игр Playrix. Позже господин Бухман переехал в Ирландию, потом в Израиль и наконец осел в Лондоне и получил британское гражданство. По данным Bloomberg, в 2024 году годовая прибыль компании составляла $2,6 млрд. Состояние господина Бухмана и его брата Игоря оценивается в $9,5 млрд на каждого.
Международная Букеровская премия присуждается иностранным писателям и переводчикам за книги, вышедшие на английском языке и изданные в Великобритании и Ирландии. Например, в 2023 году лауреатом стал болгарский прозаик и поэт Георги Господинов за роман «Времеубежище», а в 2026 году тайваньская писательница Ян Шуан-цзы получила премию за роман «Путевые заметки о Тайване». До 2014 года награду могли получить только граждане Великобритании, Ирландии и стран Содружества наций.
Букеровская премия, которая относится к литературным премиям, была учреждена в 1968 году, а вручение началось год спустя. Например, британская писательница Саманта Харви была удостоена премии за роман «На орбите» в 2024 году, а южнокорейская писательница Хан Ган получила награду в 2016 году за «Вегетарианку». Призовой фонд премии составляет ?50 тыс., который делится между автором и переводчиком.