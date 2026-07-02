Международную Букеровскую премию переименуют в честь фонда выходца из Вологды

Благотворительный фонд Bukhman Philanthropies, созданный Дарьей и Дмитрием Бухманами, будет в течение следующих десяти лет финансировать одну из самых престижных литературных премий мира — Международную Букеровскую премию (International Booker Prize), присуждаемую за художественные произведения, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает лондонская Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь и Дмитрий Бухманы

Фото: Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы

Фото: Playrix

По данным издания, в результате денежный приз увеличится до £100 тыс., а сама премия будет переименована в Bukhman International Booker Prize. Общая сумма ежегодных пожертвований фонда — £1,4 млн.

Премия была создана в 2005 году. В нынешнем виде существует с 2016 года. Призовой фонд делится в равных долях между автором произведения и его переводчиком.

Миллиардер Дмитрий Бухман родился в Вологде. Там же в 2004 году вместе со своим братом он создал компанию—производителя компьютерных игр Playrix. Позже господин Бухман переехал в Ирландию, потом в Израиль и наконец осел в Лондоне и получил британское гражданство. По данным Bloomberg, в 2024 году годовая прибыль компании составляла $2,6 млрд. Состояние господина Бухмана и его брата Игоря оценивается в $9,5 млрд на каждого.

Андрей Келекеев