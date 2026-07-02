В Запорожской области подготовили к выборам резервные участки и генераторы
Власти Запорожской области подготовили к выборам в Госдуму резервные помещения для избирательных участков, поврежденных при обстрелоах, и обеспечили комиссии резервными источниками электроснабжения. Об этом сообщила ТАСС председатель облизбиркома Галина Катющенко.
По ее словам, совместно с администрацией губернатора, правительством области и главами муниципалитетов была проведена ревизия помещений, где размещаются участки. В населенных пунктах, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения, для участков, где проведение голосования невозможно из-за повреждений или ремонта, подобраны резервные помещения. Госпожа Катющенко уточнила, что речь идет о небольшой части участков. В обследовании участвовали сотрудники военной комендатуры, по рекомендациям которых будут приняты дополнительные меры безопасности.
Кроме того, облизбирком и все 19 территориальных комиссий обеспечены дизельными генераторами на случай перебоев с электроснабжением; для них также зарезервируют необходимый объем топлива. Галина Катющенко напомнила, что осенняя кампания в Запорожье пройдет в условиях военного положения, но совместно с региональными властями разработан план действий на случай различных сценариев.
Как ранее сообщал “Ъ”, Центризбирком РФ утвердил особый порядок проведения выборов в регионах, где действует военное положение и режим среднего уровня реагирования. В частности, там будет разрешено досрочное голосование, в том числе на дому и на придомовых территориях, а при возникновении угроз работа избиркомов может быть приостановлена.
Подробнее об особом порядке проведения избирательной кампании в «прифронтовых» регионах — в материале «Выборы вошли в положение».
Подготовка резервных избирательных участков и источников питания в Запорожской области проходит на фоне постоянных обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры региона. Запорожская область регулярно подвергается атакам Вооруженных сил Украины, что приводило к обесточиванию значительной части региона и гибели сотрудников энергопредприятий. Из-за близости к линии боевого соприкосновения некоторые поврежденные объекты инфраструктуры сложно ремонтировать без предварительного разминирования, что создает дополнительные риски для проведения выборов.
ЦИК России, консультируясь с Минобороны и ФСБ, утвердил особый порядок проведения выборов в новых регионах, включая Запорожскую область, в условиях военного положения. Этот порядок предусматривает возможность досрочного голосования, в том числе на дому и придомовых территориях, а также приостановление работы избиркомов при возникновении угроз безопасности. Такие меры были апробированы во время предыдущих выборов в заксобрания новых субъектов и президентских выборов 2024 года, когда досрочное голосование начиналось для жителей населенных пунктов у линии боевого соприкосновения.
Особый порядок голосования также включает использование различных документов для идентификации избирателей вместо паспорта, поскольку не все жители успели получить российские паспорта. Информация об избирательных участках и членах комиссий может быть засекречена из соображений безопасности. В целом избирательная система в Запорожской области и других новых регионах активно адаптируется к условиям военного времени, что отражается в подготовке к выборам в Госдуму 2026 года.