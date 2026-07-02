В Запорожской области подготовили к выборам резервные участки и генераторы

Власти Запорожской области подготовили к выборам в Госдуму резервные помещения для избирательных участков, поврежденных при обстрелоах, и обеспечили комиссии резервными источниками электроснабжения. Об этом сообщила ТАСС председатель облизбиркома Галина Катющенко.

По ее словам, совместно с администрацией губернатора, правительством области и главами муниципалитетов была проведена ревизия помещений, где размещаются участки. В населенных пунктах, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения, для участков, где проведение голосования невозможно из-за повреждений или ремонта, подобраны резервные помещения. Госпожа Катющенко уточнила, что речь идет о небольшой части участков. В обследовании участвовали сотрудники военной комендатуры, по рекомендациям которых будут приняты дополнительные меры безопасности.

Кроме того, облизбирком и все 19 территориальных комиссий обеспечены дизельными генераторами на случай перебоев с электроснабжением; для них также зарезервируют необходимый объем топлива. Галина Катющенко напомнила, что осенняя кампания в Запорожье пройдет в условиях военного положения, но совместно с региональными властями разработан план действий на случай различных сценариев.

Как ранее сообщал “Ъ”, Центризбирком РФ утвердил особый порядок проведения выборов в регионах, где действует военное положение и режим среднего уровня реагирования. В частности, там будет разрешено досрочное голосование, в том числе на дому и на придомовых территориях, а при возникновении угроз работа избиркомов может быть приостановлена.

Подробнее об особом порядке проведения избирательной кампании в «прифронтовых» регионах — в материале «Выборы вошли в положение».

Анна Коломенская