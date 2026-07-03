Физкульт-рецепт

Врачи должны выписывать пациентам не только лекарства, но и занятия спортом, причем за счет ОМС. Такую инициативу Минздраву и Минфину предложило движение «Здоровое Отечество». Траты на физкультуру должны рассматриваться не как дополнительные расходы, а как инвестиции в профилактику заболеваний, уверены борцы за ЗОЖ. В ведомствах обещали изучить вопрос. Врачи подтверждают, что спорт может помочь в борьбе с наиболее распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями, но эффект будет зависеть в том числе от стараний пациентов. Кроме того, для реализации инициативы нужны соответствующая инфраструктура и специалисты.

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Общероссийское общественное движение содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество» предложило разрешить врачам выписывать пациентам из групп риска абонементы в фитнес-центры и спортивные секции за счет госбюджета. Такие обращения (есть у “Ъ”) председатель организации Екатерина Лещинская направила министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру финансов Антону Силуанову.

Движение «Здоровое Отечество» создано 22 марта 2021 года «для развития и популяризации массового спорта, идей патриотизма». Председатель организации Екатерина Лещинская в 2025 году предложила президенту Владимиру Путину ввести ограничения на продажу вейпов в России; глава государства поддержал инициативу. Весной 2026 года «Здоровое Отечество» предложило маркировать ультрапереработанные продукты питания предупреждениями об их вреде для здоровья.

В обращениях «Здоровое Отечество» отмечает, что врачи могут выписать пациентам дорогостоящие препараты за государственный счет, но не имеют возможности направить их на бесплатную лечебную физкультуру. Поэтому активисты предлагают наделить терапевтов и кардиологов правом назначать гражданам с предожирением, гипертонией, остеохондрозом и иными «факторами риска» наряду с обычными препаратами «спортивные лекарства». Это абонементы в сертифицированные фитнес-клубы, слоты на участие в любительских забегах и заплывах, а также индивидуальные занятия с тренером по реабилитации после тяжелых заболеваний.

Движение предлагает три механизма финансирования:

выделение ваучеров на спорт за счет перераспределения средств ОМС;

введение стопроцентного налогового вычета на услуги фитнес-клубов по «спортивному рецепту» (сейчас 13% и спустя год);

а также оплату по принципу «результат» — когда клуб получает средства только при достижении пациентом клинических показателей, например снижения веса или нормализации артериального давления.

Авторы инициативы подсчитали, что лечение одного пациента с острым инфарктом обходится бюджету более чем в 400 тыс. руб., тогда как годовой абонемент в бассейн с тренером стоит около 35 тыс.

Рекомендуемые меры должны рассматриваться не как дополнительные расходы, а как инвестиции в профилактику заболеваний, подчеркивают в «Здоровом Отечестве». Для отработки механизма предлагается запустить пилотный проект в нескольких регионах с высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, включив в него прежде всего граждан предпенсионного возраста. «Мы убеждены, что Россия способна стать страной, где выгодно быть здоровым. Внедрение "спортивных лекарств" станет важным шагом к тому, чтобы профилактика заняла центральное место в системе здравоохранения, а физическая культура — в повседневной жизни граждан»,— говорится в письмах.

В Минфине России заверили “Ъ”, что рассмотрят обращение «совместно с заинтересованными ведомствами».

В министерстве напомнили, что в России уже реализуется комплекс мер, направленный «на стимулирование к регулярным занятиям физической культурой и спортом», в частности социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. По данным ФНС, в 2025 году россияне вернули таким образом около 1,7 млрд руб. налога.

Инициатива «Здорового Отечества», направленная на борьбу с гиподинамией, то есть сидячим и малоподвижным образом жизни,— «смелый и концептуально верный шаг», считает главный врач Европейского медицинского центра Розанна Гардашник. Современные исследования, по ее словам, подтверждают, что правильно построенные программы «спорт по рецепту» улучшают физическую активность, снижают давление, вес и депрессию. Однако врач отмечает, что для пациентов из групп риска спорт не альтернатива, а «критически важное» дополнение к медикаментозной терапии.

Наталья Костарнова