В Белгород хотят закупить 13 новых автобусов на газе за 221 млн рублей

Организатор пассажирских перевозок Белгородской области объявил закупку 13 автобусов класса М3 за 221,1 млн руб. Каждая машина обойдется в таком случае в 17 млн руб. Доставить автобусы следует на территорию АТП в поселке Северный до 28 декабря 2026 года. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перевозчику требуются машины с газовыми двигателями, оборудованные кондиционерами и спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС/GPS. В каждом автобусе предполагается от 20 до 25 посадочных мест.

Гарантия по сроку эксплуатации подвижного состава должна составить не менее двух лет, по пробегу — не менее 200 тыс. км. Поставку оплатят из средств областного бюджета. Заявки на участие в торгах будут принимать до 9 июля. Итоги аукциона подведут 13 июля.

В середине июня «Ъ-Черноземье» рассказывал, что комитет городского хозяйства администрации Тамбова ищет поставщика 15 газовых автобусов категории М3 за 238,5 млн руб. — из расчета 15,9 млн руб. за одну единицу. Доставить автобусы требуется до 20 ноября включительно.

Денис Данилов