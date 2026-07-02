Более 100 населенных пунктов в Херсоне остались без света

Составлено ИИ-Ассистентъ

Отключения электроэнергии в Херсонской области из-за атак ВСУ, а также аварий на энергетической инфраструктуре – не редкость. В течение последнего года подобные инциденты фиксируются регулярно. Например, в октябре и ноябре 2025 года без света оставались от 38 до 100 тысяч жителей, причем причиной часто назывались атаки на подстанцию «Виноградово» или другие энергетические объекты. В декабре 2025 года сообщалось о более чем 60 тысячах человек, оставшихся без света после ударов по энергосистеме, в том числе по трансформаторной подстанции «Виноградово».

Энергоснабжение региона неоднократно полностью или частично нарушалось из-за повреждений высоковольтных линий электропередачи, атак беспилотников и обстрелов. Например, в апреле 2026 года почти вся Херсонская область осталась без света из-за повреждения линии в Запорожской области, а в мае 2026 года после атаки БПЛА были обесточены девять округов. Также были случаи, когда причиной отключений назывался износ оборудования.

В период с декабря 2025 года по июнь 2026 года неоднократно сообщалось о случаях, когда аварийные службы, включая «Херсонэнерго» и «Россети», сталкивались с трудностями при восстановлении электроснабжения из-за продолжающихся боевых действий и угрозы атак беспилотников. В некоторых случаях работы начинались только после стабилизации обстановки. Социально значимые объекты в таких ситуациях обычно переводятся на резервные источники питания.