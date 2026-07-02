Андерсон перешел в «Манчестер Сити» и стал самым дорогим английским футболистом

«Манчестер Сити» достиг договоренности с «Ноттингем Форест» о трансфере английского полузащитника Эллиота Андерсона. Об этом сообщается на сайте команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эллиот Андерсон

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Эллиот Андерсон

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сейчас 23-летний футболист находится в расположении сборной Англии на чемпионате мира. Он прошел медосмотр в Канзасе. Отмечается, что «все формальности по переходу будут завершены по возвращении игрока в страну».

По данным журналиста Бена Джейкобса, сумма трансфера составила £116 млн. Он стал самым дорогим английским футболистом в истории. Ранее рекорд принадлежал полузащитнику Джуду Беллингему, который в 2023 году перешел из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Реал» за £115 млн.

В составе «Ноттингема» Эллиот Андерсон провел 92 матча, в которых забил 6 мячей и отличился 11 результативными передачами. Также футболист выступал за «Ньюкасл Юнайтед» и «Бристоль Роверс».

Таисия Орлова