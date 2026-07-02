В Мюнхене отключат фонтаны и перестанут мыть окна из-за нехватки воды

Мэрия Мюнхена ввела меры для экономии воды в городе — наблюдается ее нехватка в условиях аномальной жары. Власти планируют отключить 10 из 150 фонтанов, потребляющих особенно много воды. Время работы еще 56 сократят с 14 до 10 часов в сутки. Кроме того, будут приостановлены некоторые работы, в том числе мойка окон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michaela Rehle / Reuters Фото: Michaela Rehle / Reuters

Мэр Мюнхена Доминик Краузе сообщил о создании рабочей группы, которая будет бороться с дефицитом воды. По его словам, город «столкнулся с исключительной ситуацией, не имеющей прецедентов с 1970-х годов».

Власти порекомендовали жителям сократить использование воды — временно отказаться от мытья автомобилей, принимать душ вместо ванны, не наполнять детские бассейны и т. д. Меры являются лишь рекомендациями, а не запретами. Господин Краузе заявил, что, если с дефицитом воды не удастся справиться, городу придется вводить дополнительные ограничения.

Этим летом Европа столкнулась с аномальной жарой. Среди стран, которых охватила жара в конце июня,— Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия и другие. По данным ВОЗ, с 21 июня в Европе зафиксировано более 1,3 тыс. смертей, связанных с высокими температурами.

Как Европа справляется с климатической аномалией — в материале «Ъ».

Яна Рождественская