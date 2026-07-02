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В Мюнхене отключат фонтаны и перестанут мыть окна из-за нехватки воды

Мэрия Мюнхена ввела меры для экономии воды в городе — наблюдается ее нехватка в условиях аномальной жары. Власти планируют отключить 10 из 150 фонтанов, потребляющих особенно много воды. Время работы еще 56 сократят с 14 до 10 часов в сутки. Кроме того, будут приостановлены некоторые работы, в том числе мойка окон.

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Мэр Мюнхена Доминик Краузе сообщил о создании рабочей группы, которая будет бороться с дефицитом воды. По его словам, город «столкнулся с исключительной ситуацией, не имеющей прецедентов с 1970-х годов».

Власти порекомендовали жителям сократить использование воды — временно отказаться от мытья автомобилей, принимать душ вместо ванны, не наполнять детские бассейны и т. д. Меры являются лишь рекомендациями, а не запретами. Господин Краузе заявил, что, если с дефицитом воды не удастся справиться, городу придется вводить дополнительные ограничения.

Этим летом Европа столкнулась с аномальной жарой. Среди стран, которых охватила жара в конце июня,— Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия и другие. По данным ВОЗ, с 21 июня в Европе зафиксировано более 1,3 тыс. смертей, связанных с высокими температурами.

Как Европа справляется с климатической аномалией — в материале «Ъ».

Яна Рождественская

Фотогалерея

Жара в Европе

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К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Фото: AP / Emma Da Silva

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Фото: Abdul Saboor / Reuters

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

Фото: Nacho Doce / Reuters

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Фото: Nacho Doce / Reuters

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Женщина с портативным вентилятором

Женщина с портативным вентилятором

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

Фото: Juan Barbosa / Reuters

Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

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К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Фото: AP / Emma Da Silva

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Фото: Abdul Saboor / Reuters

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

Фото: Nacho Doce / Reuters

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Фото: Nacho Doce / Reuters

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Женщина с портативным вентилятором

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

Фото: Juan Barbosa / Reuters

Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

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