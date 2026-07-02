Камерный театр в Екатеринбурге на год переедет в Дом офицеров

Камерный театр Объединенного музея писателей Урала в Екатеринбурге откроет новый сезон на площадке окружного Дома офицеров, сообщила на пресс-конференции директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камерный театр Объединенного музея писателей Урала

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Камерный театр Объединенного музея писателей Урала

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Это связано с проведением ремонта основного здания, который продлится два года. Само здание театра сохранит свой облик. «Мы сохраняем это визуальное наше решение в виде малахитовой шкатулки, то есть шкатулки с какими-то духовными и художественными драгоценностями»,— пояснила Ирина Евдокимова.

Планируется обновить световое и звуковое оборудование, сцену, кресла, а также создать удобства для людей с ограниченными возможностями. Завершить работу и вернуться в обновленное здание театр рассчитывает к сезону 2027-2028 годов.

Заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь сообщила, что финансирование реконструкции будет трехуровневым: «Удалось для этих целей соединить три бюджета: федеральный бюджет, у нас помощь от федерального бюджета очень значительная, областной бюджет и муниципальный бюджет». Общая сумма вложений составит 119 млн руб.

Камерный театр открылся в 1998 году в Литературном квартале. Идея его создания в 1986 году появилась у первого директора Объединенного музея писателей Урала Лидии Худяковой. Строительство здания заняло почти 12 лет, а открытие приурочили к 275-летию Екатеринбурга. Камерный театр является частью музейного комплекса. Он работает по принципу антрепризы: несмотря на то, что театр имеет собственное здание, актеров для спектаклей приглашают из других театров. В репертуаре такие спектакли, как «Дело Демидовых», «Метель», «Над пропастью во ржи», «Гробовщик» и другие.

Сезон 2025-2026 годов театр завершит премьерой мистического спектакля «Дом» в постановке Алексея Янковского.

Андрей Сергачев