Камерный театр закроет сезон премьерой мистического спектакля «Дом»

Камерный театр в Екатеринбурге завершит сезон премьерой спектакля «Дом». Заключительные показы пройдут 1 и 3 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Дом» в Камерном театре

Фото: Дарья Храмцова Спектакль «Дом» в Камерном театре

Фото: Дарья Храмцова

Мистическую драму по пьесе «Дом, поглощаемый тьмой» Кристиана Смедса поставил режиссер из Санкт-Петербурга Алексей Янковский. Сюжет происходит в старинном особняке на холме, где время будто застыло, а воздух пропитан страхом, невысказанными обидами и тенями прошлого. Гости давно не приходят, над крышей кружат страшные птицы, и сама тьма здесь становится почти живой. Героини, запертые в собственном доме, оказываются запертыми и внутри себя, и их встреча с тайнами прошлого превращается во встречу с самими собой.

Алексей Янковский убежден, что внутренний раскол — это не конец, а возможность увидеть себя и близких настоящими, и в этой философии заключена главная надежда постановки. «Наслаждайтесь театром, это важно»,— добавил режиссер.

Главные роли исполняют заслуженная артистка РФ Марина Савинова и Анастасия Иванова.

Камерный театр открылся в 1998 году в Литературном квартале. Идея его создания в 1986 году появилась у первого директора Объединенного музея писателей Урала Лидии Худяковой. Строительство здания заняло почти 12 лет, а открытие приурочили к 275-летию Екатеринбурга. Камерный театр является частью музейного комплекса. Он работает по принципу антрепризы: несмотря на то, что театр имеет собственное здание, актеров для спектаклей приглашают из других театров. В репертуаре: «Дело Демидовых» Аси Литвиновой (мастерская РГИСИ), «Утиная охота» Сюзанны Классеп, «Дети солнца» Антона Морозова и другие работы.

После премьеры спектакля «Дом» Камерный театр временно переедет в Окружной дом офицеров (ОДО), а в основном здании начнется ремонт, окончание которого намечено на конец июля 2027 года.

Дарья Храмцова