Активы СПЗ-4, поставившего контрафакт для крейсера «Адмирал Кузнецов», оставили под арестом

Самарский поставщик подшипников ООО «СПЗ-4» не смог через областной арбитраж добиться снятия ареста с активов предприятия, который наложило УФНС по Самарской области. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. 14 мая Самарский райсуд поместил в СИЗО гендиректора ООО Дениса Котова, директора по развитию Виталия Злобина и коммерческого директора Юрия Журбу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В отношении них СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело сразу по нескольким тяжким статьям УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц; злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа; нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа, и т. д.).

Котов, Злобин и Журба в равных долях владеют ООО «Подшипник-Эксперт», которое является собственником 100% ООО «СПЗ-4». Также они входят в состав совета директоров обеих компаний. По версии следствия, завод в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) вместо подшипников собственного производства поставлял не предусмотренные контрактом китайские, выдавая их за свои.

Одним из потерпевших предприятий по этому делу является ПАО «Пролетарский завод» (входит в ОСК). ПАО участвовало в программе модернизации тяжелого авианесущего крейсера (ТАКр) «Адмирал Кузнецов». Самарская фирма обязалась поставить в Санкт-Петербург несколько сотен подшипников сверхгабаритного класса собственного производства для их установки на аэрофинишер (система, тормозящая самолет при посадке на палубу ТАКра), но вместо этого отправила китайский контрафакт, не соответствующий требованиям соглашения и техническим условиям.

Ущерб государству только по этому контракту превысил 300 млн рублей. Расследование дела продолжает СУ СКР по Самарской области. Осенью—весной 2024–2025 годов на СПЗ-4 проводилась выездная налоговая проверка, которая выявила признаки поставки контрафакта СПЗ-4 по ГОЗ и незаконные схемы уклонения от уплаты налогов.

Сумма налоговых претензий к поставщику подшипников составляет около 40 млн рублей, однако, как признают в налоговой, она существенно вырастет, так как проверялся отчетный период 2022/23 года, а по предварительной оценке сотрудников ФНС, масштаб противоправной деятельности СПЗ-4 в 2024–2026 годах «увеличился в разы». Активы ООО были арестованы.

Согласно картотеке арбитражных дел, предполагаемый поставщик контрафакта по ГОЗ оспорил налоговые претензии. Первое заседание по этому делу назначено на 16 июля 2026 года. Параллельно юристы самарского предприятия пытались добиться обеспечительных мер в виде снятия ареста с активов предприятия на время разбирательств с УФНС, но самарский арбитраж в удовлетворении этого ходатайства СПЗ-4 отказал.

Евгений Чернов