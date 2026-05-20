Станки подшипникового завода СПЗ-4, поставлявшего на ВПК контрафакт, были куплены как металлолом

Основу станочного парка самарского предприятия по производству подшипников ООО «СПЗ-4» составляло оборудование, купленное гендиректором предприятия Денисом Котовым в 2022 году у компании «Афина» как металлолом. Такие выводы содержатся в отчете налоговых органов, проводивших на СПЗ-4 выездную налоговую проверку с осени 2024 года по весну 2025 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 14 мая Самарский райсуд арестовал на два месяца трех бенефициаров ООО «СПЗ-4»: Дениса Котова, директора по развитию Виталия Злобина и коммерческого директора Юрия Журбы. В отношении них региональное управление СКР возбудило уголовное дело по нескольким статьям УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц; злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ); нарушение условий государственного контракта по ГОЗ либо условий договора, заключенного в целях выполнения ГОЗ и т.д.). Пока потерпевшей стороной по этому делу является ПАО «Пролетарский завод» (входит в ОСК).

ПАО участвовало в программе модернизации тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) «Адмирал Кузнецов». А СПЗ-4 в 2023-2024 гг. поставил на предприятие ОСК низкокачественные контрафактные подшипники, ввезенные на территорию РФ из Юго-Восточной Азии и предназначавшиеся для установки на аэрофинишер (система, тормозящая самолет при посадке на палубу) ТАКР. Комплектующие отгружались СПЗ-4 как продукция собственного производства (нормативно-правовая база запрещает продажу по ГОЗ подшипников иностранного происхождения). На данный момент сумма ущерба заводу «Пролетарский» и бюджету РФ приближается к 400 млн руб.

Согласно отчету налоговиков, который уже передан в следственные органы, компания «Афина» приобрела старые, неработающие станки как металлолом в рамках банкротства другого самарского подшипникового завода АО «СПЗ-9» ( бывший ГПЗ-9, входил в «СПЗ Групп», подконтрольную Александру Швидаку, и прекратил свою деятельность в 2018 году). Станки покупались не за единицу оборудования, а за единицу веса. В феврале 2025 года, по указанию Дениса Котова и его сообщников, станки на основании поддельных паспортов

поставили на баланс предприятия, а до того момента в бухгалтерских документах они числились как «станины».

По данным следствия , неработающее оборудование не мешало продавать СПЗ-4 порядка 800-900 тыс. подшипников в год (большая часть на нужды ГОЗ) при численности сотрудников чуть более 40 человек. В настоящий момент следствие продолжает устанавливать круг потерпевших предприятий ВПК от незаконной деятельности самарского завода. На самом подшипниковом заводе получить комментарии не удалось. Телефоны, указанные на официальном сайте СПЗ-4, с момента ареста его бенефициаров не отвечают.

Евгений Чернов