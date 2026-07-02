Акционеры «Камаза» одобрили допэмиссию акций на 11,7 млрд рублей

Акционеры ПАО «Камаз» одобрили дополнительную эмиссию акций суммарно на 11,7 млрд рублей по закрытой подписке. Информация об этом публикована на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Компания разместит по закрытой подписке 234,49 млн акций номинальной стоимостью 50 руб. каждая. Цену размещения установит совет директоров не позднее даты начала размещения. Круг лиц, среди которых предполагается эмиссия, официально не раскрывается, однако ранее сообщалось, что покупателями должны выступить Росимущество и НАМИ.

В случае полного размещения доля допэмиссии в увеличенном уставном капитале составит 24,9%.

Анар Зейналов