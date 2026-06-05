В «КамАЗе» планируют допэмиссию на 24,9% по закрытой подписке

Акционеры «КамАЗ» на годовом собрании 26 июня рассмотрят вопрос о дополнительной эмиссии акций по закрытой подписке на сумму 11,7 млрд руб. Об этом сообщает Interfax.

Сейчас уставный капитал предприятия разделен на 707,2 млн обыкновенных акций номиналом 50 руб. каждая. Компания планирует дополнительно разместить еще 234,6 млн акций того же номинала. В случае полного размещения доля допэмиссии в увеличенном уставном капитале составит 24,9%.

Покупателями акций по закрытой подписке должны выступить Росимущество и НАМИ.

Анна Кайдалова