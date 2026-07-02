«КамАЗ» не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «КамАЗ» одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год, указано на сайте раскрытия информации. Решение принято из-за отсутствия чистой прибыли.

На том же собрании акционеры согласились провести допэмиссию 234,5 млн ценных бумаг номиналом 50 руб. каждая. Размещение пройдет по закрытой подписке и нацелено на увеличение уставного капитала «КамАЗа», уточнили в компании.

Согласно дивидендной политике, «КамАЗ» стремится направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по РСБУ. По итогам 2025 года чистый убыток компании вырос в 11 раз — до 37 млрд руб. В последний раз «КамАЗ» выплачивал дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акцию. Из чистой прибыли выделили на выплаты 3,18 млрд руб.