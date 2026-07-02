На территории бывшего стадиона «Буревестник» сносят павильоны и этнические кафе

В Самаре на территории бывшего стадиона «Буревестник» приступили к сносу павильонов и этнических кафе. Городские власти давали арендаторам месяц на самостоятельный демонтаж и вывоз имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Местные жители поддерживают приведение территории в порядок. Они регулярно жаловались на антисанитарию и мусор.

Стадион «Буревестник», построенный в 1930 году, являлся одним из старейших спортивных объектов Самары. После распада СССР в результате неоднократных сделок комплекс оказался в частных руках. В связи с этим прокуратура обратилась в арбитраж с иском о признании сделок недействительными и возврате имущества муниципалитету. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, но апелляция отменила это решение и встала на сторону прокуратуры. Кассационная инстанция подтвердила обоснованность выводов апелляционного суда.

Участком, на котором находился стадион, владело ООО «Квартал», аффилированное с бизнесменом Алексеем Шаповаловым. Компания приобрела объект в 2007 году у Федерации профсоюзов Самарской области. Впоследствии стадион был снесен, а на его месте разместились торговые павильоны.

Ранее Арбитражный суд Самарской области снял обеспечительные меры с территории, что позволило городской администрации зарегистрировать право собственности на объекты. Целевое использование возвращенного имущества остается на контроле прокуратуры.

Андрей Сазонов