Кассация поддержала передачу муниципалитету самарского стадиона «Буревестник»

Кассационный суд оставил в силе решение о возврате муниципалитету стадиона «Буревестник» в Самаре. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Стадион, построенный в 1930 году, является одним из старейших спортивных объектов Самары. В разные годы на его территории проходили соревнования всесоюзного уровня, проводилась сдача норм ГТО, а в 1941 году перед отправкой на фронт на арене выступали маршал Климент Ворошилов и председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин.

В результате неоднократных сделок комплекс оказался в частных руках. В связи с этим прокуратура обратилась в арбитраж с иском о признании сделок недействительными и возврате имущества муниципалитету. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, но апелляция отменила это решение и встала на сторону прокуратуры. Кассационная инстанция подтвердила обоснованность выводов апелляционного суда.

Участком, на котором находится стадион, владеет ООО «Квартал», аффилированное с бизнесменом Алексеем Шаповаловым. Компания приобрела объект в 2007 году у Федерации профсоюзов Самарской области. Впоследствии стадион был снесен, а на его месте разместились торговые павильоны.

Ранее Арбитражный суд Самарской области снял обеспечительные меры с территории, что позволило городской администрации зарегистрировать право собственности на объекты. Целевое использование возвращенного имущества остается на контроле прокуратуры.

Георгий Портнов