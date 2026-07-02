Мальтийский бизнесмен предстал перед судом за соучастие в убийстве журналистки

На Мальте начался судебный процесс над 44-летним бизнесменом Йоргеном Фенеком, сообщает Times of Malta. Его обвиняют в соучастии в произошедшем девять лет назад убийстве журналистки-расследовательницы Дафне Каруаны Галиции и создании преступного сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йорген Фенек

Фото: Yara Nardi / Reuters, Yara Nardi / File Photo / Reuters Йорген Фенек

Фото: Yara Nardi / Reuters, Yara Nardi / File Photo / Reuters

Господин Фенек, отельер и владелец многопрофильного бизнеса, отрицает все обвинения. Ему грозит пожизненное заключение.

Журналистка, широко известная своими расследованиями коррупционных связей правительства Мальты, погибла в 2017 году при взрыве бомбы, заложенной в ее автомобиле. Она расследовала схемы с офшорной компанией 17 Black, владельцем которой являлся господин Фенек. Убийство спровоцировало отставку в 2020 году тогдашнего премьер-министра Мальты Джозефа Муската, соратником которого считался Йорген Фенек.

Несколько непосредственных исполнителей преступления были арестованы вскоре после убийства и признали свою вину. Двое из них отбывают наказание пожизненно, другие активно сотрудничали со следствием и были осуждены на меньшие сроки. Ключевой посредник, Мелвин Теума, получил помилование в обмен на подробные показания, которые стали важной уликой против предполагаемого заказчика. Фенек был задержан в 2019 году на яхте при попытке бегства. Суд над ним несколько раз откладывался из-за процедурных споров.

Екатерина Наумова