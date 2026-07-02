ЦБ допустил хранение криптовалюты на «холодных кошельках»

Россияне смогут хранить криптовалюту на некастодиальных, то есть «холодных», кошельках, но только за пределами юрисдикции страны. Об этом сообщил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин на Финансовом конгрессе регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Принципиально российская юрисдикция допускает только хранение в кастодиальных кошельках, но одновременно с этим есть возможность выйти за пределы российской юрисдикции, за пределы российских финансовых посредников, получить возможность использовать крипту и в некастодиальных кошельках»,— пояснил господин Чистюхин (цитата по ТАСС).

Кастодиальные кошельки аналогичны банковскому счету, который предполагает наличие посредника при хранении средств (аккаунты на биржах Binance, Bybit). Некастодиальные — подобны личному хранилищу и выглядят как отдельные программы, не требующие какой-либо верификации (MetaMask, Trust Wallet), а значит, не поддающиеся контролю. Вопрос об этих кошельках возникает в контексте регулирования криптовалют, в том числе в России.