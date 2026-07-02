В Астрахани экс-главу федерации дзюдо оштрафовали за финансирование экстремизма

В Астрахани суд приговорил бывшего руководителя региональной общественной организации «Спортивная федерация дзюдо» к штрафу за финансирование экстремистской организации, запрещенной на территории РФ. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на УФСБ по Астраханской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава астраханской федерации дзюдо признал вину в финансировании запрещенной организации и получил штраф

Фото: Советский районный суд Астрахани Глава астраханской федерации дзюдо признал вину в финансировании запрещенной организации и получил штраф

Фото: Советский районный суд Астрахани

По данным силовиков, мужчина совершил в интернете шесть денежных переводов со своего расчетного счета на счета некоммерческой организации. Они были открыты в иностранном банке. Действия фигуранта были квалифицированы как предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

О задержании экс-руководителя спортивной организации стало известно в марте 2026 года. 48-летний астраханец дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным картотеки Советского районного суда Астрахани, обвинительный приговор по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ 3 июня 2026 года был вынесен Артему Жамкачиеву. Он руководил АРОО «Спортивная федерация дзюдо» с января 2027 года по апрель 2026 года.

Марина Окорокова