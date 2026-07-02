В Астрахани экс-главу федерации дзюдо оштрафовали за финансирование экстремизма
В Астрахани суд приговорил бывшего руководителя региональной общественной организации «Спортивная федерация дзюдо» к штрафу за финансирование экстремистской организации, запрещенной на территории РФ. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на УФСБ по Астраханской области.
Глава астраханской федерации дзюдо признал вину в финансировании запрещенной организации и получил штраф
Фото: Советский районный суд Астрахани
По данным силовиков, мужчина совершил в интернете шесть денежных переводов со своего расчетного счета на счета некоммерческой организации. Они были открыты в иностранном банке. Действия фигуранта были квалифицированы как предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).
О задержании экс-руководителя спортивной организации стало известно в марте 2026 года. 48-летний астраханец дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По данным картотеки Советского районного суда Астрахани, обвинительный приговор по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ 3 июня 2026 года был вынесен Артему Жамкачиеву. Он руководил АРОО «Спортивная федерация дзюдо» с января 2027 года по апрель 2026 года.