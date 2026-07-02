СКР инициировал уголовное преследование отставного сочинского судьи за взятку

В Высшую квалификационную коллегию судей РФ направлено представление главы СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Сергея Богдановича, работавшего в Лазаревском райсуде Сочи. По данным пресс-службы ведомства, отставного судью могут обвинить в получении взятки в сумме 25 млн руб. от директора краевого ГУП «Дагомысское ДРСУ» Сафарбия Напсо.

По предварительным данным, господин Богданович 1 июля 2025 года на автозаправке встретился с посредниками Олегом Зениным, Романом Нестеренко и Сергеем Хребтенко и получил первую часть взятки в виде 25 млн руб. из общей суммы в размере 50 млн руб. Взятка предназначалась за вынесение мягкого приговора в отношении Сафарбия Напсо, которого обвиняли в мошенничестве при продаже активов компании, находившейся в собственности края. В феврале 2026 года господин Напсо был осужден условно.

Во время расследования Сафарбий Напсо дал показания о том, что махинации с имуществом предприятия происходили при покровительстве тогдашнего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, бывшего вице-губернатора Кубани. Господин Напсо также раскрыл коррупционные схемы, действовавшие в дорожно-строительной отрасли.

Анна Перова, Краснодар