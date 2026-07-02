Верховный суд защитил собственника помещения от завышенных тарифов по ЖКХ

Верховный суд РФ (ВС) запретил автоматически применять предыдущий тариф управляющей компании на содержание помещения, если новые расценки были признаны судами завышенными. ВС предписал оценивать экономическую обоснованность ставок и сопоставлять список услуг.

Спор возник между ИП Юрием Афанасьевым и товариществом собственников недвижимости (ТСН). ИП владеет нежилым помещением площадью 289,9 кв. м в многоквартирном доме в Челябинске, которым управляет ТСН. В 2020–2022 годах на собраниях собственников были утверждены тарифы (от 45,4 руб. до 98,33 руб. за 1 кв. м), которые ИП счел завышенными, и по его иску суды признали их недействительными. Поскольку Юрий Афанасьев все это время оплачивал содержание помещения по муниципальному тарифу, ТСН решило в суде довзыскать разницу, так как фактически услуги обходятся дороже.

Изначально товарищество ссылалось на тарифы 2020–2022 годов, рассчитав сумму доплаты в 468 тыс. руб. ИП указал на то, что эти тарифы были завышены и отменены. Компания уточнила требования и попросила рассчитать доплату по предыдущему тарифу 2019 года, как предписывает пункт 18 постановления пленума ВС №22 от 27 июня 2017 года. По нему арбитражные суды взыскали с ИП 775,9 тыс. руб. долга и неустойку.

Предприниматель подал жалобу в ВС, указывая, что тариф 2019 года оказался еще дороже, чем отмененные по его инициативе тарифы 2020–2022 годов. То есть оспорив завышенные тарифы, ИП оказался в еще более худшем положении, чем был. Экономколлегия ВС разъяснила, что применять предыдущие ставки допустимо, если в последующий период перечень и стоимость работ и услуг, необходимых для содержания многоквартирного дома, не изменились. Размер фактически понесенных УК (ТСН) расходов должен определяться исходя из принципов экономической обоснованности, целесообразности и разумности, а не путем автоматического применения предыдущего тарифа, указал ВС. Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию, а суд должен проверить, какие услуги были фактически оказаны в спорный период, были ли они объективно необходимы и какова их рыночная стоимость.

Ян Назаренко