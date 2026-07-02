В поселке Новосинеглазово открыли движение по новому мосту над железной дорогой

В поселке Новосинеглазово Челябинска частично открыли движение автомобилей по возведенному мосту над железной дорогой. В ближайшее время на объекте демонтируют временную дорогу, проведут пуско-наладочные работы по освещению, а также благоустроят прилегающую территорию, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Протяженность моста составила 90,4 м. На нем предусмотрены две полосы движения шириной по 3,5 м.

Строительство моста началось еще в 2024 году. Ранее Челябинск и поселок Новосинеглазово связывала только одна дорога, которая не справлялась с автомобильным трафиком. Местным жителям приходилось ждать, пока поезд проедет через железнодорожные пути.

«Это действительно большое и долгожданное событие для жителей Новосинеглазово и всего Челябинска. Мы подошли к этой задаче комплексно: в прошлом году привели в порядок улицу Челябинскую и дорожную сеть поселка, а теперь решили и вопрос с переездом. Для людей это очень важно. Теперь не нужно терять время в ожидании, пока пройдут поезда. Это другой уровень удобства, безопасности и качества жизни»,— прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

Ольга Воробьева