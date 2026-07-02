Зарубежные СМИ: Почему Вашингтон не готов ко Дню независимости?

Авиашоу, фейерверки и длинная речь Дональда Трампа: опубликована программа мероприятий на День независимости США. Впрочем, вряд ли на праздник придет много зрителей, предполагает иностранная пресса. Спецслужбы и полиция установили жесткие правила прохода на основные площадки, Например, запрещено брать с собой еду и даже воду. При этом, по прогнозам, 4 июля температура превысит 100 градусов по Фаренгейту, это + 37 по Цельсию. До главного праздника года в США осталось всего два дня, но Вашингтон все еще не готов. Город похож одновременно на стройплощадку и на военный лагерь. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / AP Фото: Nathan Howard / AP

Шоу начнется в 4 июля в час дня и продлится до заката. Организаторы обещают концерты, автогонки на фоне достопримечательностей Вашингтона, а гвоздем программы станут демонстрационные полеты военной авиации. Самолеты будут кружить над зрителями каждый час, а это семь показов за день.

К грандиозному событию страна готовилась не один месяц. Все-таки солидная дата — четверть тысячелетия независимости. Белый дом разместил на своем официальном сайте рекомендации для американцев, как правильно украсить свои дома. Нужно вывесить национальный флаг с ночной подсветкой, террасы обвить гирляндами с красными, синими и белыми лампочками. Есть даже советы по меню. Традиционные блюда для Дня независимости — бургеры и хот-доги — можно дополнить овощными шашлыками и лососем, приготовленном на кедровой щепе.

Украшают и саму столицу. Правда, как пишет The New York Times, зеркальный пруд у мемориала Линкольна обнесен забором, вход в Лафайет-сквер к северу от Белого дома тоже закрыт. Хотя оба ремонтировали как раз к празднику. На пруд потратили около $15 млн, на реконструкцию парка Лафайет — $17 млн. В Вашингтон съезжаются жители других городов и штатов. Многие туристы одеты в красочные футболки и бейсболки, выпущенные специально к 250-летию независимости. Но подойти близко к знаковым объектам не могут — везде перекрытия, строительная техника и военные с оружием, отмечает издание.

CNN делится опасениями по поводу явки зрителей на торжественные мероприятия. Отсутствие интереса уже показала Великая американская государственная ярмарка. Она стартовала 25 июня и должна продлиться 16 дней. Однако некоторые штаты не стали оформлять свои павильоны, сославшись на ограниченные финансы, многие артисты отказались участвовать из-за тесной связи с политикой и Трампом, а зрителей остановила жара и строгие правила прохода на площадку. Обычно американцы на такие мероприятия берут сумки-холодильники со снеками и напитками. Но сейчас можно пройти только с пустыми руками и покупать продукты уже на территории ярмарки. По информации CNN Трамп, который выступал на открытии, был в ярости, когда увидел съемку с воздуха и понял, что половина площади пустовала. Не исключено, что также будет и 4 июля.

Противники Трампа запланировали на 4 июля собственную повестку. Они проведут акции протеста под лозунгом «Свободная Америка». Axios сообщает, что организатор — движение Woman s March. Участники выступят против политики страха, бедности, нарушения демократических прав и усиления власти миллиардеров.