В Москве простились с художником Худяковым

В московском храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» прошла церемония прощания с вице-президентом Российской академии художеств Константином Худяковым. Художник умер 27 июня, ему был 81 год. Сегодня его похоронят на Троекуровском кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Худяков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Константин Худяков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сообщает ТАСС, церемония началась в 12:00. Проститься с Константином Худяковым пришли десятки человек. Среди них — глава Союза театральных деятелей Владимир Машков, президент Российской академии художеств Василий Церетели и гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Венки, среди прочих, отправили Творческий союз художников России и Российская академия художеств.

Константин Худяков — один из основоположников digital art в России. Его произведения входят в коллекции Третьяковской галереи, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге и Музея современного искусства в Австрии.

О жизни и творчестве Константина Худякова читайте в материале «Повелитель цифры».