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В Москве простились с художником Худяковым

В московском храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» прошла церемония прощания с вице-президентом Российской академии художеств Константином Худяковым. Художник умер 27 июня, ему был 81 год. Сегодня его похоронят на Троекуровском кладбище.

Константин Худяков

Константин Худяков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Константин Худяков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сообщает ТАСС, церемония началась в 12:00. Проститься с Константином Худяковым пришли десятки человек. Среди них — глава Союза театральных деятелей Владимир Машков, президент Российской академии художеств Василий Церетели и гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Венки, среди прочих, отправили Творческий союз художников России и Российская академия художеств.

Константин Худяков — один из основоположников digital art в России. Его произведения входят в коллекции Третьяковской галереи, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге и Музея современного искусства в Австрии.

О жизни и творчестве Константина Худякова читайте в материале «Повелитель цифры».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Константин Худяков был председателем Творческого союза художников России, а также вице-президентом Российской академии художеств. Его работы представлены в Третьяковской галерее, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге и Музее современного искусства в Австрии. При жизни он проявлял большой интерес к искусственному интеллекту, считая его удобным инструментом, и сетовал на то, что нынешние, часто неудачные результаты, мешают полностью осознать его потенциал. Художник продолжал смотреть «за горизонт», видя вещи, которые, по его мнению, человечеству ещё предстоит осмыслить.

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