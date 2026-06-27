Умер художник Константин Худяков
Президент Творческого союза художников России, вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков умер в Москве. Ему был 81 год.
О его смерти сообщила ТАСС его дочь Александра Худякова. «Константин Васильевич умер дома сегодня утром в кругу семьи»,— рассказала госпожа Худякова, не приведя подробностей.
Причиной смерти стал рак легких, с которым художник боролся больше года, заявили ТАСС в его окружении.
Константин Худяков работал в сфере цифрового искусства и мультимедиа. Его называют одним из родоначальников цифрового искусства (digital art) в России. Он занимался дизайном музейного оборудования и организацией политических экспозиций в СССР, Швейцарии, Финляндии, Йемене, Франции. Его произведения включены в собрания Третьяковской галереи в Москве, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, а также Музея современного искусства в Австрии.