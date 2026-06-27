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Умер художник Константин Худяков

Президент Творческого союза художников России, вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков умер в Москве. Ему был 81 год.

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Константин Худяков (2021 год)

Константин Худяков (2021 год)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Константин Худяков. Череп нового Адама (выставка «Искусство высокого разрешения», 2010 год)

Константин Худяков. Череп нового Адама (выставка «Искусство высокого разрешения», 2010 год)

Константин Худяков. Ангел прилетел (выставка «Искусство высокого разрешения», 2010 год)

Константин Худяков. Ангел прилетел (выставка «Искусство высокого разрешения», 2010 год)

Константин Худяков. Трубная улица (выставка «Люди в городе», 2015 год)

Константин Худяков. Трубная улица (выставка «Люди в городе», 2015 год)

Фото: пресс-служба ГЦСИ

Константин Худяков

Константин Худяков

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Константин Худяков (2021 год)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Константин Худяков. Череп нового Адама (выставка «Искусство высокого разрешения», 2010 год)

Константин Худяков. Ангел прилетел (выставка «Искусство высокого разрешения», 2010 год)

Константин Худяков. Трубная улица (выставка «Люди в городе», 2015 год)

Фото: пресс-служба ГЦСИ

Константин Худяков

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

О его смерти сообщила ТАСС его дочь Александра Худякова. «Константин Васильевич умер дома сегодня утром в кругу семьи»,— рассказала госпожа Худякова, не приведя подробностей.

Причиной смерти стал рак легких, с которым художник боролся больше года, заявили ТАСС в его окружении.

Константин Худяков работал в сфере цифрового искусства и мультимедиа. Его называют одним из родоначальников цифрового искусства (digital art) в России. Он занимался дизайном музейного оборудования и организацией политических экспозиций в СССР, Швейцарии, Финляндии, Йемене, Франции. Его произведения включены в собрания Третьяковской галереи в Москве, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, а также Музея современного искусства в Австрии.

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