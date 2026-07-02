Сергей Бобровский начнет с чистых «Листьев»

Один из самых известных российских хоккеистов НХЛ — двукратный обладатель приза лучшему вратарю лиги Сергей Бобровский — покинул команду, с которой добился наивысших успехов в карьере. Из «Флорида Пантерс», во многом благодаря Бобровскому завоевавшей Кубок Стэнли в 2024 и 2025 годах, он ушел в не видевший этого трофея шесть десятилетий «Торонто Мейпл Лифс». Канадский клуб, подписывая довольно дорогой контракт с 37-летним ветераном, не обратил внимания ни на возраст Бобровского, ни на тот факт, что прошедший сезон у него получился чуть ли не худшим в карьере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Торонто» надеются, что Сергей Бобровский поможет команде вернуть былое величие

Фото: Bruce Bennett / Getty Images В «Торонто» надеются, что Сергей Бобровский поможет команде вернуть былое величие

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Рынок свободных агентов, то есть хоккеистов с истекшими сроками контрактов, открылся в НХЛ целой серией сделок. А в числе самых заметных среди них оказалось заключение клубом «Торонто» трехлетнего контракта с Сергеем Бобровским.

Бобровский — одна из главных отечественных хоккейных звезд нынешнего века. Очутившись в НХЛ в начале предыдущего десятилетия, он быстро превратился в очень заметную в ней фигуру.

Именно Бобровский, будучи игроком «Колумбус Блю Джекетс», в 2013 году стал первым россиянином, которому достался Vezina Trophy, приз лучшему вратарю лиги. В 2017-м он снова выиграл его.

А еще через два года Бобровский перешел из «Колумбуса» во «Флориду», заключив с ней гигантский по меркам того периода семилетний контракт на $70 млн.

Выступления за эту команду только укрепили его статус. Во многом благодаря надежной игре Бобровского в матчах play-off «Флорида» выдала редчайшую для современной НХЛ с ее крайне зыбкой иерархией серию, трижды подряд с 2023 по 2025 год выйдя в финал розыгрыша Кубка Стэнли. В 2024-м и 2025-м она брала ценнейший из трофеев.

При этом тот факт, что после истечения срока действия договора Сергея Бобровского «Флорида» решила расстаться со своим героем, никого из экспертов особенно не удивил. Минувший сезон она провалила, не попав в play-off. Неудачу было принято связывать прежде всего с грандиозными кадровыми проблемами из-за травм лидеров, но и Бобровский, травм избежавший, по ходу регулярного чемпионата выглядел гораздо хуже, чем обычно. Об этом рассказывает хотя бы скромная статистика ветерана, которому в сентябре исполнится 38 лет. Например, процент отраженных Сергеем Бобровским бросков составил 87,7%. Среди основных голкиперов, сыгравших в первенстве не менее 40 матчей, хуже этот показатель был только у Кевина Ланкинена из «Ванкувер Канакс». Более того, к уходу Сергея Бобровского «Флорида» подготовилась заранее, выменяв у «Нью-Джерси Девилс» и «Вегас Голден Найтс» двух вратарей — Якуба Маркстрёма и Акиру Шмида.

По данным различных источников, в «Торонто» Бобровский в среднем будет ежегодно получать $7 млн. Это меньше, чем зарплата голкипера во «Флориде», но все-таки не настолько, чтобы считать его дешевым приобретением.

ESPN предполагает, что в клубе, зная, насколько тщательно россиянин следит за своей формой, рассчитывают на то, что все-таки приобрели его «старую версию» — иными словами, элитного голкипера, чье важнейшее качество заключается в умении прибавлять в решающих матчах.

Оно «Торонто» крайне необходимо. Настолько узнаваемых хоккейных брендов в Северной Америке мало. Однако все по-настоящему яркие страницы в истории команды остались в далеком прошлом. По количеству выигранных Кубков Стэнли (13) канадский клуб уступает лишь «Монреаль Канадиенс». Однако последний из них был добыт в 1967 году. «Торонто» давным-давно не добиралось до высоких стадий play-off, а этой весной, как и «Флорида», и вовсе пропустило кубковую стадию. В списке ключевых причин провала команды, в нападении которой играет целый ряд знаменитостей вроде Остона Мэттьюза, Вильяма Нюландера и Джона Тавареса, эксперты называли отсутствие топового вратаря.

Причем, похоже, что Сергей Бобровский отправился в клуб, решительно настроенный все же сломать неприятный тренд. По крайней мере за первый месяц лета «Торонто» успело основательно укрепиться несколькими неплохими хоккеистами. В этом перечне защитник Даррен Рэддиш, форварды Джек Рословик, Ник Пол и Тедди Блюгерс, а также канадский вундеркинд Гэвин Маккенна. Его «Торонто» выбрал в конце недели под первым номером на очередном драфте новичков.

Алексей Доспехов