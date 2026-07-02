Евросоюз завлекает закавказские республики экономическими плюшками

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завершила турне по Южному Кавказу, пообещав укрепить связи с регионом за счет финансовой поддержки и совместных транспортных и энергетических проектов. Среди прочего глава исполнительной власти Евросоюза заявила об экономическом давлении на Армению и заверила, что европейские страны поддержат республику. При этом сами армянские власти настаивают, что настроены на дальнейшие контакты с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Целями нынешнего турне Урсулы фон дер Ляйен в две закавказские республики Еврокомиссия обозначила поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, улучшение транспортной связи по всему региону, углубление экономического партнерства с Южным Кавказом и, наконец, поддержку Еревана.

Первым делом глава ЕК направилась в Баку, где 1 июля встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ключевой темой обсуждений стало сотрудничество в сфере энергетики. В 2022 году, когда Евросоюз искал альтернативы российским поставкам, Урсула фон дер Ляйен уже приезжала в Баку, чтобы договориться об экспорте азербайджанского газа в ЕС. За четыре года экспорт вырос на 65%, обратил внимание Ильхам Алиев, добавив, что азербайджанский газ на сегодняшний день получают десять стран ЕС.

«Более 40% нашей торговли приходится на государства—члены ЕС. Для Европейского союза Азербайджан является основным торговым партнером на Южном Кавказе. Почти 70% торговли ЕС на Южном Кавказе приходится на торговлю с Азербайджаном»,— не без гордости отметил азербайджанский лидер.

Это партнерство стороны планируют расширять, заверила, в свою очередь, председатель Еврокомиссии. «Азербайджан объединит свою энергетическую систему с Европейским союзом. Это также создаст возможности для экспорта дополнительных объемов газа»,— заявила Урсула фон дер Ляйен. И высоко оценила инициативу Баку о прокладке электрического кабеля между Азербайджаном и Арменией.

Еще одним ключевым аспектом переговоров стала тема транспортных связей. В рамках программы Global Gateway (инициативы по развитию глобальной сети инфраструктурных проектов в третьих странах) ЕС выделит до €200 млн в виде грантов на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе. Среди возможных проектов — железнодорожное сообщение через азербайджанский эксклав Нахичеванскую Автономную Республику и развитие Бакинского международного морского порта.

Не менее амбициозные планы Урсула фон дер Ляйен огласила и в Ереване, куда она перебралась сегодня, 2 июля.

Фактически все заявления главы ЕК свелись к тому, что Евросоюз готов заменить Россию на Южном Кавказе: в том числе в качестве торгового и энергетического партнера.

«Мы можем перенаправить продукцию, которая в настоящее время в основном предназначена для российского рынка, на единый рынок ЕС, к 450 млн потребителей. Эта мера откроет двери в Европу почти для 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении, а также для 90% вашего экспорта напитков и спиртных напитков на единый рынок ЕС. Это только начало»,— обрисовала светлые перспективы гостья.

После того как Россия ограничила импорт широкого перечня армянской продукции, включая овощи и фрукты, Брюссель выделил Еревану €34 млн для укрепления и диверсификации торговли. В скором времени ЕС направит Армении еще €18 млн, сообщила фон дер Ляйен. И заверила, что 80% поставок из Армении в ЕС не будут облагаться пошлинами.

По ее словам, ЕС также намерен содействовать Армении в диверсификации энергоснабжения: на следующей неделе в Ереван прибудет группа европейских экспертов для решения этого вопроса. «У нас большой опыт работы в подобных ситуациях. Мы прошли через это на Украине, в Молдове, накопили значительный опыт»,— отметила председатель ЕК на совместной пресс-конференции с премьером Николом Пашиняном.

Армянский премьер, в свою очередь, предпочел не делать резких противопоставлений между Москвой и Брюсселем.

Заметив, что процесс евроинтеграции страны никто в Ереване останавливать не собирается, он подчеркнул, что и ухудшать отношения с Россией армянская сторона не намерена. «Мы действуем в рамках интересов нашей страны. Естественно, мы не игнорируем интересы ни одного нашего международного партнера, но, с другой стороны, мы не можем интересы какого-либо своего партнера ставить превыше интересов Республики Армении»,— подчеркнул господин Пашинян.

Как бы доказывая свой тезис, он обратил внимание, что буквально накануне встречи с главой ЕК состоялся его телефонный разговор с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, инициатором беседы была армянская сторона. Как сообщила пресс-служба российского правительства, стороны обсудили в том числе торгово-экономические отношения. «Мы договорились в дальнейшем обсудить вопросы более детально»,— сказал Никол Пашинян.

Лусине Баласян