Отлучай и властвуй

Главный надзорный орган Ватикана выпустил декрет об отлучении от церкви шестерых епископов Священнического братства святого Пия X, заявив о расколе в Католической церкви. Согласно решению Ватикана, все священники и миряне—последователи этого братства являются соучастниками раскола и все проводимые этим братством таинства отныне незаконны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandra Tarantino / AP Фото: Alessandra Tarantino / AP

Решение Дикастерии доктрины веры Католической церкви стало ответом на рукоположение во епископы четырех священников Священнического братства святого Пия X. Оно состоялось 1 июля в швейцарской деревушке Экон, где находится международная семинария братства. Ватикан назвал это «актом раскола», поскольку по каноническому праву Католической церкви назначать и рукополагать епископов имеет право только папа римский. Нарушение этого закона считается у католиков тягчайшим грехом и ведет к отлучению от церкви.

Для папы Льва XIV, который возглавил Католическую церковь чуть более года назад, эта ситуация стала первым серьезным кризисом.

До последнего момента понтифик обращался к братству с призывами отказаться от своих планов, ведущих к расколу в церкви. Тем не менее рукоположение состоялось. Новыми епископами церкви стали четверо священников, один из США, один из Швейцарии и двое из Франции. На нем присутствовали около 15 тыс. человек, включая священноначалие. С церемонии велась прямая трансляция на сайт братства на шести языках.

Священническое братство святого Пия X — ультраконсервативное католическое объединение, основанное в 1970 году французским архиепископом Марселем Лефевром. Члены братства, которые считают себя «истинными католиками», не признали реформы Второго Ватиканского собора в 1962–1965 годах, называя их модернистскими. В отличие от Католической церкви, которая ведет мессу на национальных языках в разных странах, священники братства служат на латыни. Братство не поддерживает идеи экуменизма и диалога с другими религиями. Папу братство признает главой церкви, но считает, что он не имеет права менять древние догматы и традиции. В настоящий момент у братства около 700 священнослужителей и 600 тыс. последователей по всему миру, в то время как у Католической церкви около 400 тыс. священнослужителей и более 1,4 млрд верующих.

Это уже не первый конфликт Католической церкви с братством. Еще в 1975 году, реагируя на неприятие братством решений собора, обязательных для всей церкви, епископ Фрайбурга запретил деятельность этого объединения. Ватикан признал это как упразднение братства, но оно продолжило рукополагать своих священников. В 1988 году архиепископ Лефевр опять же без разрешения Ватикана рукоположил новых епископов, и они, а также сам архиепископ тут же были отлучены. Правда, в 2009 году в попытке примирения папа Бенедикт XVI отменил решение об отлучении тех епископов. А позже папа Франциск продолжил эту линию, разрешив священникам братства совершать таинства, но в лоно официальной церкви они не вернулись.

Рассуждая о возможных дальнейших действиях Ватикана в отношении братства, эксперты высказывают мнение, что папа Лев XIV, скорее всего, не будет принимать каких-то дополнительных мер, чтобы не углублять раскол.

Алена Миклашевская