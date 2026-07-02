Дело о мошенничестве при поставках питания в школы Бирска направили в суд

Бирский городской суд рассмотрит уголовное дело директора ООО «Общепит» Антона Верещагина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при обеспечении питанием детских лагерей.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с апреля по июнь 2025 года обвиняемый и директора 13 школ заключили договоры на организацию питания детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания при школах. Несмотря на то что питание в выходные и праздничные дни фактически не предоставлялось, как было предусмотрено условиями договоров, директор компании представил на подпись акты выполненных работ на полную сумму. На основании этих документов организации необоснованно перечислили более 1 млн руб., которые фигурант дела присвоил.

Причиненный бюджету ущерб возмещен в полном объеме, отмечает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Майя Иванова