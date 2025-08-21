Директора компании обвиняют в мошенничестве при поставках питания в школы Бирска

Бирский межрайонный следственный отделом СКР по Башкирии задержал генерального директора ООО «Общепит», обвиняемого в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба республиканского управления СКР, в мае и июне этого года обвиняемый и директора 13 школ заключили муниципальные контракты на поставку горячего питания в лагеря дневного пребывания при школах. Несмотря на то, что питание в выходные и праздничные дни не предоставлялось, как было предусмотрено условиями договоров, директор «Общепита» выставил акты выполненных работ за эти дни. В результате компании необоснованно перечислили более 770 тыс. руб., которые фигурант уголовного дела присвоил.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Майя Иванова