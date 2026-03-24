Беспрозванных попросил Путина расширить субсидирование авиаперелетов в Калининград

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил расширить программу субсидирования авиабилетов для жителей региона до трех лет. Сейчас финансирование выделяется на один год.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Иногда бывают сбои, связанные в большей степени с тем, что у нас бюджет пока на один год формируется по этой субсидии. Здесь хотел обратиться: на три года если мы сделаем, то не будет этих пауз»,— сказал господин Беспрозванных (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин поддержал идею: «Это надо сделать обязательно». По словам Алексея Беспрозванных, из федерального бюджета выделено 2,4 млрд руб. на субсидированные авиаперевозки на два года.

Губернатор назвал вопрос транспортной безопасности одним из приоритетных для Калининградской области. «Из-за ограничений наших соседей мы переходим на морское сообщение»,— отметил господин Беспрозванных.

Субсидированные билеты может купить гражданин России, зарегистрированный в Калининградской области по месту жительства или обучающийся в калининградском вузе. В программе участвуют несколько российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Смартавиа».