Сына гендиректора завода «УМЕКОН» обвинили в коммерческом подкупе

Силовики возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе против Аркадия Ставицкого — сына гендиректора уральского завода «УМЕКОН» Юрия Ставицкого. Вместе с ним по делу проходит предприниматель Василий Моськин. Савеловский райсуд Москвы арестовал имущество господина Ставицкого-младшего, следует из данных картотеки суда.

По данным следствия, Аркадий Ставицкий сговорился с Василием Моськиным о поставке металлоконструкций фирме «Строительная компания "Базис"» по завышенной цене. За это фигурант передал Моськину более 162 млн руб.

Чтобы скрыть преступление, Василий Моськин перепродал конструкции через одну из своих фирм. В дальнейшем злоумышленники планировали присваивать часть денег на каждом этапе сделок. Правоохранители провели обыски в домах обвиняемых.

Юрий Ставицкий возглавляет завод «УМЕКОН» с 1990 года. Предприятие производит опоры ЛЭП, радиовышки, светофорные и осветительные опоры и другие металлоконструкции. Объем производства завода оценивается в 60 тыс. т в год.

Никита Черненко