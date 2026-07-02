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На участке трассы в Красноармейском округе ограничат движение из-за ремонта

В Красноармейском округе Челябинской области на участке трассы Р-254 на четыре месяца ограничат движение автомобилей. Там планируют заменить дорожное покрытие, сообщает пресс-служба филиала ФКУ «Уралуправтодор» в Челябинске.

Работы пройдут на участке 20–25 км трассы. По данным ФКУ, периодически там могут ограничивать скорость или вводить реверсивное движение. Автомобили направят по временной схеме проезда. Ограничения движения будут действовать с 1 июля по 1 ноября 2026 года.

Водителей просят учитывать эту информацию при составлении маршрута.

Ольга Воробьева

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