На участке трассы в Красноармейском округе ограничат движение из-за ремонта

В Красноармейском округе Челябинской области на участке трассы Р-254 на четыре месяца ограничат движение автомобилей. Там планируют заменить дорожное покрытие, сообщает пресс-служба филиала ФКУ «Уралуправтодор» в Челябинске.

Работы пройдут на участке 20–25 км трассы. По данным ФКУ, периодически там могут ограничивать скорость или вводить реверсивное движение. Автомобили направят по временной схеме проезда. Ограничения движения будут действовать с 1 июля по 1 ноября 2026 года.

Водителей просят учитывать эту информацию при составлении маршрута.

Ольга Воробьева