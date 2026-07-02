Татарстан выделил 66,1 млн рублей на субсидии водному транспорту

Татарстан выделил 66,1 млн руб. на субсидии организациям водного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Средства направлены на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров и льготами по оплате проезда отдельным категориям граждан водным транспортом в пригородном сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала года водным транспортом в Татарстане воспользовались более 113 тыс. пассажиров.

Анар Зейналов